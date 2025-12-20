Emotionales Gedenken: FCM sorgt für Weihnachtswunder und überwintert auf Nicht-Abstiegsplatz

Kaiserslautern - An einem emotional aufgeladenen Tag hat der 1. FC Magdeburg sich, seine Fans und die ganze Stadt mit einem enorm wichtigen Dreier im Abstiegskampf der 2. Bundesliga beschenkt. Das Team von Petrik Sander feierte beim 1. FC Kaiserslautern einen 3:2 (2:0)-Zittersieg am Jahresgedenken des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt .

Baris Atik (r.) brachte den FCM in der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung. © Uwe Anspach/dpa

"Höchsten Respekt ans ganze Team, wie wir das durchgezogen haben, das 3:2 zu verteidigen. Wir sind immer an unserem System und unseren Abläufen drangeblieben und das trägt jetzt langsam Früchte", sagte Alexander Nollenberger nach der Partie bei Sky.

Der FCM lief mit Trauerflor auf, die Fans bewiesen auf dem Betzenberg viel Mitgefühl, als sie die Gäste-Anhänger mit einem Transparent empfingen, das am Eingang des Blocks aufgehängt war und auf dem geschrieben stand: "In Gedenken an die Opfer des Magdeburger Weihnachtsmarktes".

Der Club selbst hatte im Vorfeld einen Sonderschal mit dem Slogan "Mein Magdeburg. Trotz Deiner vielen Narben" produziert. Alle Fans, die ganz in Schwarz gekleidet in die Pfalz gereist waren, trugen ihn um den Hals.

Nach nur 22 Minuten hatten die Anhänger auch an diesem traurigen Tag das erste Mal Grund zum Jubeln, denn Baris Atik brachte sein Team mit 1:0 in Front. Seit Wochen beweist die Mannschaft aufsteigende Form und das, obwohl die Magdeburger wochenlang völlig abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz standen.

Nun überwintern die Sachsen-Anhaltiner sogar auf einem direkten Nichtabstiegs-Platz. Den fünften Saisonsieg ebnete schon in der ersten Halbzeit Mateusz Zukowski, der in der 35. Minute eine komplette Schlafeinlage der Lauterer Abwehr und des Torhüters Julian Krahl zum 2:0 nutzte.