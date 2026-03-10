Mitten im Abstiegskampf: Zweitligist setzt Trainer vor die Tür
Braunschweig - Eintracht Braunschweig zieht mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga die Reißleine! Die Löwen setzen Trainer Heiner Backhaus (44) mit sofortiger Wirkung vor die Tür.
Das bestätigten die Niedersachsen am Dienstagnachmittag in einem Statement. Demnach wird auch Co-Trainer Julius Schell (26) freigestellt.
"Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen", erklärte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38).
Der 44-Jährige war erst vor der Saison aus der 3. Liga von Alemannia Aachen an die Hamburger Straße gewechselt. Nach 25 Spieltagen steht er mit dem BTSV als Teil einer äußerst eng zusammengerückten Kellerzone mit 26 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.
Nur das bessere Torverhältnis trennt das Gründungsmitglied der Bundesliga vom Relegationsplatz, allerdings gilt Selbiges für Rang 13.
Inzwischen warten die Braunschweiger jedoch schon fünf Spiele auf einen Sieg, den letzten Dreier feierte man beim 1:0-Erfolg am 31. Januar gegen den KSC. Am Samstag fuhr die Eintracht aber immerhin ein 1:1-Unentschieden gegen Aufstiegsanwärter Paderborn ein. Dabei verspielten die Löwen ihre Führung praktisch mit dem Abpfiff, aber auch in Unterzahl.
Heiner Backhaus attestiert Eintracht Braunschweig die Qualität für den Klassenerhalt
"Diese Entscheidung haben wir nicht aufgrund eines einzelnen Spiels getroffen, sondern wegen der zuletzt ausbleibenden Weiterentwicklung der Mannschaft", begründete Kessel den Schritt.
Backhaus selbst bedankte sich für die Zeit in Braunschweig. "Ich bin mir zu einhundert Prozent sicher, dass der Klassenerhalt mit der einmaligen Unterstützung der Fans gelingt – die Jungs haben nicht nur die Qualität, sondern auch das Herz für diese Liga", attestierte der Übungsleiter seiner Truppe zum Abschied.
Die Trainingseinheit am Dienstag wird von den bisherigen Assistenten Marc Pfitzner (41) und Marcel Goslar (37) geleitet. Über die Nachfolge auf der Trainerbank möchte der Klub "zeitnah" informieren.
Erstmeldung von 14.42 Uhr, zuletzt aktualisiert 14.54 Uhr.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa