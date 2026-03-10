Mitten im Abstiegskampf: Zweitligist setzt Trainer vor die Tür

Braunschweig - Eintracht Braunschweig zieht mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga die Reißleine! Die Löwen setzen Trainer Heiner Backhaus (44) mit sofortiger Wirkung vor die Tür.

Heiner Backhaus (44) muss Braunschweig nach nur etwa neun Monaten schon wieder verlassen. © Swen Pförtner/dpa

Das bestätigten die Niedersachsen am Dienstagnachmittag in einem Statement. Demnach wird auch Co-Trainer Julius Schell (26) freigestellt.

"Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen", erklärte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38).

Der 44-Jährige war erst vor der Saison aus der 3. Liga von Alemannia Aachen an die Hamburger Straße gewechselt. Nach 25 Spieltagen steht er mit dem BTSV als Teil einer äußerst eng zusammengerückten Kellerzone mit 26 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.

Nur das bessere Torverhältnis trennt das Gründungsmitglied der Bundesliga vom Relegationsplatz, allerdings gilt Selbiges für Rang 13.

Inzwischen warten die Braunschweiger jedoch schon fünf Spiele auf einen Sieg, den letzten Dreier feierte man beim 1:0-Erfolg am 31. Januar gegen den KSC. Am Samstag fuhr die Eintracht aber immerhin ein 1:1-Unentschieden gegen Aufstiegsanwärter Paderborn ein. Dabei verspielten die Löwen ihre Führung praktisch mit dem Abpfiff, aber auch in Unterzahl.