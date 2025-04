Nach Krisensitzung: Anfang-Aus beim 1. FC Kaiserslautern vorerst vom Tisch!

K'lautern-Trainer Markus Anfang (50) steht bei den Bossen in der Kritik. © Swen Pförtner/dpa

Laut Sky und Sport1 fand am heutigen Dienstagabend auf dem Betzenberg eine Krisensitzung statt - in der vor allem über die Zukunft von Trainer Markus Anfang (50) diskutiert worden sei.

Wie unter anderem Bild berichtet, sei eine vorzeitige Trennung Anfangs allerdings vom Tisch. Demnach werde der 50-Jährige weiterhin an der Seitenlinie der "Roten Teufel" stehen.

Nach einer Saison voller Abstiegssorgen spielt der FCK eine mehr als passable Serie, könnte die beste Platzierung seit zehn Jahren erreichen. Und schnuppert nach wie noch am Aufstieg (drei Punkte Rückstand auf Platz drei).

Erst in den jüngsten drei Partien schien dem FCK jedoch etwas die Puste auszugehen. Tatsächlich sind drei Niederlagen in Folge in der Ära Anfang Neuland. Intern werde vor allem Kritik am Auftreten und der fehlenden Weiterentwicklung der Mannschaft laut. Vor allem Geschäftsführer Thomas Hengen (50) sei unzufrieden.

Der Grund für die abgehaltene Sitzung soll aber nicht der jüngste Negativtrend sein, von unterschiedlichen Auffassungen sei hingegen im Vorfeld der Gespräche die Rede gewesen.