Offiziell! Mit diesem Kracherspiel startet die 2. Bundesliga

Frankfurt am Main - Eigentlich soll der offizielle Spielplan der 2. Bundesliga erst am Freitagnachmittag veröffentlicht werden, einen Kracher gibt die DFL aber bereits vorab bekannt: Zum Eröffnungsspiel im deutschen Unterhaus empfängt Schalke 04 Hertha BSC !

Der vollständige Spielplan wird um 14 Uhr veröffentlicht, bis dahin hat die DFL aber noch eine weitere Überraschung in petto: Wie schon am Donnerstag in der Bundesliga können Fans in einem "What's the Match?"-Rätsel eine weitere Partie vorab erraten.