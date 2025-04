Trotz Platz sieben: Folgt heute das Anfang-Aus in Kaiserslautern?

K'lautern-Trainer Markus Anfang (50) steht bei den Bossen in der Kritik. © Swen Pförtner/dpa

Laut Sky und Sport1 findet am heutigen Dienstagabend auf dem Betzenberg eine Krisensitzung statt - in der vor allem über die Zukunft von Trainer Markus Anfang (50) diskutiert werden soll.

Kurios: Dabei spielt K'lautern nach einer Saison voller Abstiegssorgen eine mehr als passable Serie, könnte die beste Platzierung seit zehn Jahren erreichen. Und schnuppert nach wie noch am Aufstieg (drei Punkte Rückstand auf Platz drei).

Erst in den jüngsten drei Partien schien dem FCK etwas die Puste auszugehen. Kostet diese Negativserie Markus Anfang direkt den Job?

Tatsächlich sind drei Niederlagen in Folge in der Ära Anfang Neuland. Intern werde vor allem Kritik am Auftreten und der fehlenden Weiterentwicklung der Mannschaft laut.

Vor allem Geschäftsführer Thomas Hengen (50) sei unzufrieden. Schielt der Klub doch mehr als zugegeben auf die Bundesliga und setzt vier Spieltage vor Schluss einen neuen Impuls und alles auf die Karte Aufstieg?