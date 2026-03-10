Zweitjob Abstiegskampf: Neuer BTSV-Trainer fährt mit Rangnick zur WM!

Braunschweig - Eintracht Braunschweig zieht mitten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga die Reißleine! Die Löwen setzen Trainer Heiner Backhaus (44) mit sofortiger Wirkung vor die Tür. Sein Nachfolger wird Lars Kornetka (48), obwohl der eigentlich noch einen anderen Job hat.

Lars Kornetka (48, r.) an der Seite von Ralf Rangnick (67) beim WM-Qualispiel der Österreicher gegen Zypern. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Schon wenige Stunden nach dem Personal-Knall stellten die Niedersachsen am Dienstagabend ihren neuen Chefcoach vor, der einen ligenunabhängigen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreibt.

"Mit Lars verpflichten wir einen sehr ambitionierten Trainer, der in unterschiedlichsten Rollen schon viele Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt hat", erklärte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38).

Allerdings ist der 48-Jährige aktuell noch Co-Trainer von Ralf Rangnick (67) bei der österreichischen Nationalmannschaft - und bleibt das bis Sommer auch.

"Wir wollen Lars den Traum von der Weltmeisterschaft, den er sich mit der Nationalmannschaft erarbeitet hat, nicht verbauen. Es war von Beginn an offen kommuniziert und für uns nachvollziehbar", begründete Kessel die Entscheidung.

Seit 2022 ist Kornetka schon beim ÖFB, zuvor war er als Videoanalyst und Assistenztrainer bei der TSG Hoffenheim, Schalke 04, dem FC Bayern, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der PSV Eindhoven tätig. Zudem sammelte er Erfahrung als Berater des Managements bei Lokomotive Moskau.