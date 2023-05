15 freie Plätze! Europa sucht seine Champions-League-Teilnehmer

Nyon (Schweiz) - In allen europäischen Fußballligen geht es in die heiße Phase der Saison. Neben der Meisterschaft selbst ist der Kampf um die Champions-League-Plätze eine spannende Angelegenheit.

Nur der Vierte wird sicher in der Königsklasse spielen. Der Fünfte muss sich mit der Europa League begnügen.

Ein Ticket gibt es aber noch in Deutschland zu vergeben: Union Berlin und der SC Freiburg stehen vor dem letzten Spieltag der Bundesliga am kommenden Wochenende punktgleich auf Platz vier und fünf.

In der letzten Saison bekam jeder Klub Sky Sport zufolge nur für die Teilnahme an der Gruppenphase bereits 15,64 Millionen Euro ausgeschüttet.

Die beiden Champions-League-Kandidaten haben also durchaus lösbare Aufgaben vor sich, um die fette Kohle aus Europa nach Hause zu bringen.

Die Köpenicker empfangen am Wochenende den Aufsteiger Werder Bremen , die den Klassenerhalt bereits gesichert haben.

Jürgen Klopp (55) machte zuletzt deutlich, dass die Reds da sein werden, falls Manchester United patzt. (Archivbild) © JAVIER SORIANO / AFP

Obwohl die Saison in den anderen europäischen Ligen ebenfalls vor dem Abschluss steht, ist noch längst nicht klar, wer alles in der kommenden Saison in der Königsklasse zu sehen sein wird.

Selbst Liverpools Jürgen Klopp (55) hofft nach einer verkorksten Saison immer noch auf das Wunder, den Weg in die Champions League zu schaffen.

Manchester United müsste dafür beide seiner noch ausstehenden Duelle gegen Chelsea und Fulham verlieren. Wenn Liverpool das verbleibende Spiel gegen Southampton dann gewinnt, klettern sie auf Platz vier der Premier League und damit auch in der Königsklasse!

Unwahrscheinlich, aber der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten.