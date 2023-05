Jürgen Klopp in Europa angekommen! Stürmen die Reds doch noch die Champion-League?

Jürgen Klopp (55) hatte einen entspannten Montagabend. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Nach dem siebten Sieg in Serie und der Qualifikation zumindest für die Fußball-Europa-League war Jürgen Klopp sichtlich zufrieden.

Auch, wenn es mit Blick auf die angestrebte Champions-League-Teilnahme für ihn und den FC Liverpool wohl nur noch eine Minimalchance gibt.

"Vor sechs, sieben Wochen habe ich nicht daran geglaubt, dass das möglich ist. Was uns damals fehlte, war offensichtlich die Konstanz, und es gab nur eine Chance für uns, in diese Situation zu kommen - so ziemlich alle Spiele zu gewinnen, und genau das mussten wir tun, das ist verrückt", sagte Klopp nach dem 3:0 (2:0)-Sieg bei Leicester City am Montagabend.

Die Reds liegen zwar weiter auf dem fünften Platz in der englischen Premier League und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf Newcastle United (dritter) und Manchester United (vierter).

Allerdings haben beide Konkurrenten ein Spiel weniger bestritten als das Klopp-Team. Nur die ersten vier Teams schaffen es in die Königsklasse.