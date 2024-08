Auslosung zur Champions League live: Diese besondere Auszeichnung bekommt CR7 heute Abend

Monaco - Am heutigen Donnerstag wird das neue Format der Champions League ausgelost. In Monaco werden die Kugeln aus den Töpfen geholt, erstmals kommt aber auch eine Software zum Einsatz.

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin (56) wird ihm die Trophäe überreichen. Ronaldo schoss in 183 Spielen in der Königsklasse 140 Tore. Er gewann den Wettbewerb einmal mit Manchester United (2008) und viermal mit Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018).

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (39) erhält heute Abend im Grimaldi-Forum in Monaco eine besondere Auszeichnung. Der Portugiese wird mit dem Award "All-Time Top Scorer" geehrt, also bester Torschütze aller Zeiten.

Sieben Mannschaften lösten ihr Ticket in der Qualifikation zur Champions League. Die lief bis Mittwochabend, also nicht einmal 24 Stunden vor der Auslosung am heutigen Donnerstag.

Insgesamt 36 Mannschaften nehmen an der Champions League 2024/25 teil. Bislang waren es 32 Teams.

Die vier frei gewordenen Plätze gingen an den Dritten der Ligue 1 aus Frankreich (Stade Brest), einen Meister aus einer kleineren Liga (Schachtar Donezk) und an die beiden Verbände, die in der Vorsaison im Europapokal am besten abschnitten: die Bundesliga (BVB) und die italienische Serie A (FC Bologna). Zudem rückte Benfica Lissabon nach, da Atalanta Bergamo in der Liga noch Vierter wurde und als Sieger der Europa League gesetzt ist. Der Platz ergab sich aus dem besten individuellen UEFA-Koeffizienten.

Das Feld setzt sich insgesamt aus 25 Teams zusammen, die sich über ihre jeweilige Liga qualifizierten, die beiden zusätzlichen Plätze für Deutschland und Italien, der Sieger der Champions League und der Europa League sowie sieben Teams, die sich in der Qualifikation durchgesetzt haben.