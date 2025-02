Bayer gegen Bayern! Die Meinungen zum Champions-League-Kracher

München - Genau diese Begegnung wurde von manchen Fans befürchtet, von anderen erhofft: Nach der Auslosung steht fest, dass der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League (am 4./5. und 11./12. März) auf Bayer 04 Leverkusen treffen wird.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl (51) hofft auf das Quäntchen Glück, das gegen Bayer Leverkusen sicherlich nicht schaden würde. © Christian Charisius/dpa

Der Dauer-Deutsche-Meister gegen den Beinsteller und amtierenden Schalenbesitzer.

Natürlich scherzen da die ersten User im Internet über genau diese Konstellation: "Losglück für Leverkusen, schwere Aufgabe für FC Bayern", schreibt beispielsweise ein User auf der Social-Media-Plattform Bluesky.

Auf X fühlt sich ein anderer Fan zu einem Wortspiel hingerissen: "Jetzt Wirtz finster für den FCB!" – in Anlehnung natürlich an 04-Talent Florian Wirtz (21).

Selbst Leverkusens Sportchef Simon Rolfes (43) war für Späße zu haben: "Andy Möller hätte wahrscheinlich gesagt: München oder Madrid, Hauptsache Italien." Doch auch die Funktionäre der Isar-Mannen meldeten sich zu Wort.

"Wie schwer diese Aufgabe wird, haben wir dabei gesehen. Wir werden alles abrufen, um uns in diesen beiden Spielen durchzusetzen", so Bayern-Sportvorstand Max Eberl (51) mit Blick auf die jüngste Begegnung der beiden Teams am vergangenen Samstag (0:0).