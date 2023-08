Haaland-Horror wiederholt sich! RB Leipzig wieder gegen ManCity und Gvardiol

Leipzig/Monaco - "Road to Wembley" heißt es spätestens ab dem heutigen Donnerstag für RB Leipzig . Der Pokalsieger hat seine drei Gegner für die Gruppenphase der Champions League zugelost bekommen - und muss wieder gegen Erling Haaland (23) ran.

Die letztgenannten Teams - jeweils nationale Double-Gewinner in der Schweiz beziehungsweise Serbien - seien "interessante und spannende Lose, die wir durchaus schlagen können ", sagte Eberl.

Die weiteren Gegner sind die auf Kunstrasen spielenden Young Boys aus Bern und Roter Stern Belgrad, der vor allem Dynamo-Fans aufgrund der schlimmen Ausschreitungen 1991 in Dresden und der folgenden Europapokal-Sperre schmerzhaft im Gedächtnis geblieben sein dürfte.

"Einzige schöne Randbemerkung ist, dass wir Josko im würdigen Rahmen verabschieden können", so der Sport-Geschäftsführer zur Auslosung am Abend im Fürstentum Monaco, bei der Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (48) und Leipzigs Finanzdirektor Ulrich Wolter (49) persönlich anwesend waren.

"Der Hattrick gegen City. Wir haben am eigenen Leib erfahren, wie gut diese Mannschaft ist. Wir wollen gegen sie besser aussehen, als wir es im Rückspiel getan haben", sagte Max Eberl (49).

Bei ihrer sechsten Teilnahme an der Königsklasse treffen die Sachsen also zum nun schon dritten Mal auf den amtierenden Titelverteidiger Manchester City, wo sie im Vorjahr mit 0:7 eine Lehrstunde erhielten und wo mittlerweile Ex-Spieler Josko Gvardiol (21) - teuerster Verteidiger der Welt - unter Vertrag steht.

Die genauen Terminierungen werden erst nach den Auslosungen der Europa League und Conference League (finden am morgigen Freitag statt) später bekannt gegeben.

Der erste Gruppen-Spieltag ist für den 19. und 20. September - also schon in drei Wochen - festgesetzt. Der letzte wird am 12. und 13. Dezember ausgetragen. Nach dem Jahreswechsel geht's ab Mitte Februar mit dem Achtelfinale weiter.

Das Endspiel steigt am 1. Juni 2024 im Londoner Wembleystadion, wo 2013 der FC Bayern München im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund (2:1) triumphierte.