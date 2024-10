Champions League: Drei deutsche Teams heute im Einsatz

Pflichtsieg? Der VfB Stuttgart empfängt am Dienstagabend um 18.45 Uhr Sparta Prag in der Königsklasse. Für die Schwaben ist es das erste Heimspiel in dem Wettbewerb seit 2010!

Außerdem wollen ab 21 Uhr Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow und Bayer Leverkusen gegen AC Mailand ihre Heimstärke demonstrieren.

Am Mittwoch greifen dann noch der FC Bayern im Auswärtsspiel bei Aston Villa und RB Leipzig gegen Juventus Turin ins Geschehen ein.

TAG24 berichtet im Liveticker vom 2. Spieltag der Champions League.