Champions League: VfB Stuttgart will heute den ersten Sieg in der Königsklasse!

Am Mittwoch greifen dann noch der FC Bayern im Auswärtsspiel bei Aston Villa und RB Leipzig gegen Juventus Turin ins Geschehen ein.

Pflichtsieg? Der VfB Stuttgart empfängt am Dienstagabend um 18.45 Uhr Sparta Prag in der Königsklasse. Für die Schwaben ist es das erste Heimspiel in dem Wettbewerb seit 2010!

Als erste deutsche Mannschaft greift heute am frühen Abend der VfB Stuttgart in den 2. Spieltag der Königsklasse ein.

Der Gegner Sparta Prag klingt dabei deutlich machbarer als die Herkulesaufgabe vor zwei Wochen gegen Madrid. Beispiele aus der Vergangenheit gibt es allerdings nicht, es ist das erste Pflichtspiel-Duell der beiden Teams.

In der Liga erlebten die Schwaben zuletzt ein Wechselbad der Gefühle. Auf den sensationellen 5:1-Erfolg über Borussia Dortmund folgte am Wochenende ein turbulentes 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg, bei dem Deniz Undav in Unterzahl kurz vor Schluss einen Punkt rettete.

Der tschechische Rekordmeister ist derweil mit einem überraschend deutlichen 3:0-Sieg gegen Salzburg in die Königsklasse gestartet und belegt in der heimischen Liga aktuell den zweiten Tabellenplatz hinter Stadtrivale Slavia. Am vergangenen Freitag setzte es jedoch die erste Saisonpleite gegen Sigma Olmütz.