Champions League live: BVB-Duell mit Flicks Barça, VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern

Mit dem 1:5-Debakel in der serbischen Hauptstadt vom vergangenen Spieltag hatte es für die Schwaben einen herben Dämpfer im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Runde gesetzt.

Zum sechsten Spieltag der reformierten Champions-League-Saison muss sich Borussia Dortmund im Kracher-Duell mit dem FC Barcelona behaupten.

Mit einem Sieg gegen den spanischen Top-Klub am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) könnte der direkte Einzug ins Achtelfinale in greifbare Nähe rücken, weiß auch der BVB-Coach: "Wenn wir das ziehen, machen wir einen Riesenschritt Richtung Top-Acht", erklärte Nuri Sahin (36) auf einer Pressekonferenz am Vortag des Heimspiels gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick (59).

In der Tabelle stehen beide Klubs derzeit mit jeweils zwölf Zählern punktgleich da, demzufolge sei ein Favorit laut Sahin nicht auszumachen: "Wir sind fähig, das Spiel zu gewinnen, aber Barcelona genauso. Deshalb wird die Tagesform eine große Rolle spielen."