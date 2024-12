Auswärts-Fluch bleibt! BVB noch immer ohne Dreier in der Ferne

Mönchengladbach - Wieder nur ein mageres Pünktchen für Borussia Dortmund ! Dem auswärts in der Bundesliga noch sieglosen BVB bleibt die volle Punkteausbeute in der Ferne weiter verwehrt. Im Traditionsduell bei Borussia Mönchengladbach kamen die Schwarz-Gelben nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus.

Gladbach-Akteur Franck Honorat (28, l.) und Dortmunds Jamie Gittens (20) kämpfen um den Ball. © Federico Gambarini/dpa

Jamie Gittens (65. Spielminute) brachte die Gäste im mit 54.042 Zuschauern ausverkaufen Borussia-Park mit einem sehenswerten Treffer auf die Siegerstraße, konnten die Gäste allerdings nur wenig später dank eines verwandelten Strafstoßes von Kevin Stöger (71.) den Ausgleich erzielen, der zugleich den Endstand bedeutete.

BVB-Coach Nuri Sahin nahm im Vergleich zum 1:1-Heimremis gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstagabend eine einzige Änderung in der Startelf vor - und das gezwungenermaßen.

Der wieder genesene Innenverteidiger Niklas Süle rückte für den verletzungsbedingt fehlenden Waldemar Anton in die Anfangsformation, war dieser früh im Top-Duell mit dem deutschen Rekordmeister nach Beschwerden im Adduktorenbereich ausgewechselt worden.

"Er ist jemand, der nie wahrhaben will, wenn mal was ist. Aber jetzt gerade geht's nicht anders", so Sahin im Vorfeld der Partie über Anton, der auch im Champions-League-Duell gegen den spanischen Top-Klub FC Barcelona nicht im Aufgebot der Schwarz-Gelben stehen wird.