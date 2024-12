"Boden unter den Füßen weggezogen": Emotionale Szenen nach Tod von Fußballer-Sohn (†4)

Stuttgart - Der Fußball rückte völlig in den Hintergrund! Beim gestrigen Champions-League-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und den Young Boys Bern gingen die Gäste früh in Führung - beim Torjubel wurde es dann emotional.

Die Spieler von Young Boys Bern halten nach dem Führungstreffer ein Trikot von Meschack Elia (27) hoch. © Tom Weller/dpa

Denn die Schweizer Kicker rannten nach dem Treffer von Lukasz Lakomy (23) sofort zur Bank und schnappten sich ein Trikot ihres abwesenden Teamkollegen Meschack Elia (27). Dieser hatte nur 24 Stunden vor der Partie die schreckliche Nachricht erhalten, dass sein vierjähriger Sohn gestorben war.

Entsprechend stand das Spiel ganz im Zeichen von Elias verstorbenem Kind: Vor Anpfiff gab es eine Schweigeminute, beide Teams trugen Trauerflor.

"Wir haben mit den Spielern gesprochen", sagte Medienchef Albert Staudenmann gegenüber dem Schweizer Blick: "Keiner sagte, er wolle nicht spielen. Alle wollten da zusammen durch und Vollgas geben."

Schon nach sechs Minuten erzielte Lakomy dann den Führungstreffer, Kapitän Loris Benito (32) schickte beim Torjubel Küsse in den Himmel.

"Es ist natürlich eine Geschichte, die gar nicht in Worte zu fassen ist", sagte der 13-malige Schweizer Nationalspieler nach der Partie in der Mixed Zone. "Dass ihm das so widerfährt, ist unglaublich schockierend. Es hat uns für einen kurzen Moment den Boden unter den Füßen weggezogen im Hotel."

Keeper David von Ballmoos (29) ergänzte: "Es ist schön, dass wir in diesem Moment etwas zurückgeben konnten, auch wenn es nie genug Trost spenden wird. Vielleicht konnten wir einen kleinen Moment zurückgeben an Elia und seine Familie."