Stuttgart mit Kantersieg gegen Bern! Fünf-Tore-Spektakel im BVB-Duell mit Flicks Barça

Eine Anspielung auf die Stimmvergabe des Deutschen Fußball-Bundes. Die FIFA hatte die Austragungsorte der kommenden Weltmeisterschaften vergeben, war Saudi-Arabien als Austragungsort der Weltmeisterschaft 2034 gewählt worden - auch dank des DFB, der nun in der Kritik steht. Mehr dazu hier: " Auch DFB stimmt dafür: WM 2034 offiziell in Saudi-Arabien! "

Beinahe wäre nun auch im Dortmunder Westfalenstadion das erste Tor des heutigen Abends gefallen - und das für den FC Barcelona.

In der 14. Spielminute sieht Yamal den in die Box einlaufenden Raphinha, bedient diesen mit einem herrlichen Zuspiel in den Lauf. Der wiederum kann die Kugel nicht im BVB-Tor unterbringen, schiebt diese rechts am Kasten von Kobel vorbei.