Champions League im Liveticker: Chelsea und Neapel im Rückspiel unter Druck!

Wer zieht ins Halbfinale der Champions League ein? Der FC Chelsea empfängt Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel, während die SSC Neapel auf Milan trifft.

Von Florian Mentele

London/Neapel - Wer zieht ins Halbfinale der Champions League ein? Am Dienstagabend stehen die Heimmannschaften in den Viertelfinal-Rückspielen ab 21 Uhr gehörig unter Druck. Alle Tore und Highlights in unserem TAG24-Liveticker.

Karim Benzema (35) brachte Real Madrid am vergangenen Mittwoch im Santiago Bernabéu in Führung, Marco Asensio (27, nicht im Bild) legte später nach. © JAVIER SORIANO / AFP In der englischen Hauptstadt will der FC Chelsea gegen Real Madrid den 0:2-Rückstand aus dem ersten Aufeinandertreffen aufholen. Die aktuelle Form spricht dabei allerdings eindeutig gegen die Blues. Seit der Amtsübernahme von Frank Lampard (44) setzte es drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie, während die Königlichen am vergangenen Wochenende einen Sieg feierten. Zeitgleich möchte auch die SSC Neapel ihre 0:1-Pleite vom letzten Mittwoch gegen die AC Mailand vor heimischer Kulisse wettmachen, zuletzt erwiesen sich die "Rossoneri" aber wiederholt als Spielverderber für den Serie-A-Spitzenreiter und gewannen nach dem 4:0-Kantersieg in der Liga auch das erste CL-Duell. Champions League Inter eiskalt! Roger Schmidt und Benfica vor dem CL-Aus In unserem Liveticker zu den beiden Viertelfinal-Rückspielen halten wir Euch über alle Ereignisse auf dem Laufenden.

Die ersten beiden Viertelfinal-Rückspiele der Champions League laufen!

1. Minute: Die Partien haben begonnen, der Ball rollt auf beiden Plätzen!

Vor Anpfiff: Sollte Milan den Vorsprung gegen Napoli in einen Halbfinal-Einzug ummünzen, dann könnte es dort zum Mailänder "Derby della Madonnina" kommen, da auch Inter Mailand das Viertelfinal-Hinspiel gegen Benfica Lissabon mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Vor Anpfiff: Die Spieler betreten den Rasen, gleich geht es los.

Vor Anpfiff: So langsam machen sich die Teams an der Stamford Bridge und im Stadio Diego Armando Maradona bereit. Die Vorzeichen sind in beiden Arenen klar: Chelsea und Neapel brauchen einen Sieg, um wenigstens die Verlängerung zu erreichen. Während den Italienern dabei erstmal ein Treffer gegen ihre Landsmänner reicht, müssen die Blues mindestens doppelt einnetzen.

20.20 Uhr: Die Startaufstellungen von Chelsea und Real Madrid

20.10 Uhr: Die Aufstellungen der SSC Neapel und von AC Milan

19.30 Uhr: SSC Neapel kann gegen Milan wieder auf Victor Osimhen zurückgreifen

Ballert Victor Osimhen (24) die SSC bei seiner Rückkehr ins CL-Halbfinale? © Oliver Weiken/dpa