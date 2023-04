FC Bayern sucht Mittelstürmer: Diese Spieler stehen bei den Bossen ganz oben auf der Liste

München - Der FC Bayern sucht für die kommende Saison einen neuen Goalgetter. Dabei stehen bei den Bossen offenbar zwei Spieler ganz oben auf der Liste. Die Münchner müssten dafür aber richtig tief in die Tasche greifen.

Vorstandschef Oliver Kahn (53, l.) und Sportvorstand Hasan Salihamidžić (46) sind auf der Suche nach einem passenden Mittelstürmer für die kommende Saison. © Angelika Warmuth/dpa

Robert Lewandowski (34) hat mit seinem Abgang zum FC Barcelona eine klaffende Lücke im Sturm der Bayern hinterlassen. Eric Maxim Choupo-Moting (34) konnte in der laufenden Saison zumindest zeitweise den Verlust auffangen, doch immer wieder plagten den Deutsch-Kameruner Verletzungen.

Bei der 0:3-Klatsche in der Champions League gegen Manchester City und zuletzt beim glanzlosen 1:1 in der Liga gegen die TSG Hoffenheim wurde erneut deutlich: Dem FC Bayern fehlt Wucht in der Offensive.

Die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers im Sommer muss also Priorität haben. Sportvorstand Hasan Salihamidžić (46) sagte diesbezüglich zuletzt: "Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir am Transfermarkt machen."

Echte Neuner stehen auf dem Transfermarkt besonders hoch im Kurs. Es dürfte also richtig teuer für den Rekordmeister werden.

Es bahnt sich sogar ein neuer Rekordtransfer bei den Bayern an. Lucas Hernández (27) ist bis dato der teuerste Spielerkauf der Münchner. Zur Saison 2019/20 wechselte der Franzose für eine Ablöse von rund 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Isar.