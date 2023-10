Donyell Malen wird Dortmunds Man of the Match - und alle fragen sich, warum

Emsig, aber ohne Zielwasser: BVB-Außenbahnspieler Donyell Malen (24, r.) fiel vor allem in der ersten Halbzeit durch zahlreiche Abschlüsse auf, ließ im Laufe des Spiels aber etwas nach. © Lindsey Parnaby/dpa

Drei Punkte in der Fremde geholt und mit dem direkten Kontrahenten in der Champions-League-Gruppe F gleichgezogen, was will man eigentlich mehr?

Bei Borussia Dortmund wurde der perfekte Mittwoch-Abend von Newcastle lediglich durch die Verletzung von Kapitän Emre Can (29) etwas getrübt. Der Defensivmann hatte einen Pferdekuss oberhalb des rechten Knies abbekommen.

Später signalisierte er zum Glück, dass es sich um keine schwerere Verletzung handeln dürfte. So hatten die BVB-Akteure mehr Zeit sich mit einem Randthema zu beschäftigen.

Es geht um die obligatorische UEFA-Auszeichnung zum "Man of the Match", die der Ausrichter nach jeder Partie der Königsklasse verteilt.

Der strahlende Gewinner war diesmal Außenstürmer Donyell Malen (24), der beim Stand von 1:0 in der 78. Minute Abwehrspieler Niklas Süle (28) weichen musste. Bis dahin hatte der Niederländer ohne Frage einen sauberen Auftritt hingelegt. Aber auch einen herausragenden?