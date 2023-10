Der BVB siegt im englischen Regen, aber verliert seinen Kapitän!

Newcastle upon Tyne (England) - Der erste Champions-League-Dreier ist im Sack! Mit viel Herz schleppte Borussia Dortmund am Mittwochabend einen knappen 1:0-Vorsprung beim englischen Erstligisten Newcastle United letztlich verdient ins Ziel. Allerdings könnte der BVB den Sieg teuer bezahlt haben.

Das wiederholte der Niederländer in der 10. Minute gleich noch mal, bei der riesigen Doppelchance versagten auch Niclas Füllkrug die Nerven, der das Leder aus rund zehn Metern direkt auf den englischen Torwart knallte.

Schon nach 68 Sekunden hätte der deutsche Vizemeister vorlegen können, doch Donyell Malen scheiterte frei durch an Newcastle-Keeper Nick Pope.

Immerhin konnte er unmittelbar nach seiner Auswechslung jubeln, denn die Gäste schlugen ohne ihren Leitwolf zu. Schlotterbeck eroberte den Ball geschickt gegen Gordon, schaltete sich daraufhin selbst in den Angriff ein und legte für Nmecha auf, der das Leder per Direktabnahme zur 1:0-Führung neben den rechten Pfosten setzte (45.).

In der 38. Minute setzte sich Emre Can nach einem Zweikampf mit Schmerzen im rechten Bein auf den Rasen und musste minutenlang behandelt werden, ehe er von Betreuern gestützt das Feld verließ.

Auch für Ex-Borusse Alexander Isak (am Boden) ging es frühzeitig in den verletzungsbedingten Feierabend. © OLI SCARFF / AFP

Auf der Gegenseite stand vor allem ein Akteur im Blickpunkt, aber auch seine Erfolgsgeschichte sollte die Begegnung nicht schreiben.

BVB-Flop Alexander Isak, dem der Durchbruch in Dortmund versagt blieb und der mittlerweile zu den gefährlichsten Angreifern der Premier League gehört, musste sogar schon nach einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Callum Wilson ins Spiel.

So hoch die Schlagzahl auch war, etwas Zählbares brachten die Offensivbemühungen zunächst nicht. Erst als einige Anhänger zumindest gedanklich schon bei der Halbzeit-Wurst gewesen sein dürften, belohnte sich der Bundesligist schließlich für eine starke Vorstellung.

Den Schwung nahmen die Schwarz-Gelben anschließend in den zweiten Durchgang mit. Die Kugel lief nach Wiederbeginn eingangs flüssig und in der Defensive stimmte wenigstens die Einstellung, auch wenn die "Magpies" nach einer knappen Stunde einen echten Hochkaräter in Person des eingewechselten Wilson liegen ließen (57.).

Die Großchance läutete dann auch eine stärkere Phase der Briten ein, die wenigstens einen Zähler im heimischen St. James' Park behalten wollten, sich im letzten Drittel aber schwertaten.

In den Schlussminuten benötigte der BVB allerdings auch etwas Glück, denn Wilson traf per Kopf nur die Querlatte (86.). Schlussendlich arbeitete die Terzic-Elf den ersten CL-Sieg der Saison aber über die Ziellinie.