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Finger abgetrennt? Üble Verletzung erschüttert Zuschauer bei CL-Knaller

Beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Galatasaray hat sich Noa Lang schwer am rechten Daumen verletzt.

Liverpool (England) - Bei diesen Bildern wird einem angst und bange! Trotz eines 1:0-Hinspielsiegs musste Galatasaray Istanbul im Achtelfinale der Champions League die Segel streichen, denn beim FC Liverpool kam der türkische Vertreter am Mittwochabend mit 0:4 unter die Räder. Doch damit nicht genug: Gleich zwei Spieler verletzten sich schwer, vor allem Noa Lang (26) erwischte es übel.

Noa Lang (26) verletzte sich am Mittwochabend schwer am rechten Daumen.
Noa Lang (26) verletzte sich am Mittwochabend schwer am rechten Daumen.  © PAUL ELLIS / AFP

In der 77. Minute trieb es den niederländischen Angreifer infolge eines harmlosen Zweikampfes über die Torauslinie, wo er sich an einer Werbebande festhielt.

Ein großer Fehler, wie sich schnell herausstellen sollte. Plötzlich schrie der 26-Jährige nämlich auf und hielt sich mit leidendem Gesicht die Hand fest, ehe er sich unter sichtbaren Schmerzen auf den Boden fallen ließ. Schließlich musste Lang auf einer Trage abtransportiert werden.

Vor allem die Reaktionen der umstehenden Fotografen, Journalisten und Kollegen ließen schnell nichts Gutes erahnen. Laut dem türkischen Reporter Yağız Sabuncuoğlu und "TRT Spor" wurde dem Gala-Profi der rechte Daumen bei der Aktion praktisch abgetrennt.

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Wie der Klub inzwischen in einem Statement mitteilte, erlitt der 15-fache Nationalspieler der "Elftal" eine "schwere Schnittwunde" an besagtem Finger. Demnach sollte er noch in der Nacht in Liverpool operiert werden.

Der niederländische Nationalspieler Noa Lang (26, M.) musste nach seinem Finger-Unfall versorgt werden.
Der niederländische Nationalspieler Noa Lang (26, M.) musste nach seinem Finger-Unfall versorgt werden.  © PAUL ELLIS / AFP
Die Sanitäter schafften Noa Lang (26) schließlich mit einer Trage vom Rasen.
Die Sanitäter schafften Noa Lang (26) schließlich mit einer Trage vom Rasen.  © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Auch Victor Osimhen verletzt sich schwer

Dominik Szoboszlai (25, l.) tröstete den verletzten Victor Osimhen (27).
Dominik Szoboszlai (25, l.) tröstete den verletzten Victor Osimhen (27).  © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Lang war dabei erst in der Halbzeit eingewechselt worden, um Victor Osimhen (27) zu ersetzen. Der ehemalige Wolfsburger ging nämlich schon in der 10. Minute nach einem Duell mit Ibrahim Konaté (26) zu Boden und musste behandelt werden.

Den Knipser hatte es am rechten Arm erwischt, bis zur Pause kämpfte er sich allerdings mit Verband und erkennbar eingeschränktem Bewegungsradius durch.

"Nach dem Spiel bestätigte die Untersuchung im Krankenhaus einen Bruch des rechten Unterarms, woraufhin ein Gipsverband angelegt wurde", erklärte Galatasaray mittlerweile. In den kommenden Tagen werde man in Abstimmung mit den Ärzten entscheiden, ob eine Operation notwendig ist.

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Sportlich blieb "Cimbom" im Anfield chancenlos, insgesamt also ein maximal gebrauchter Abend aus Sicht der Löwen.

Titelfoto: Bildmontage: PAUL ELLIS / AFP, Martin Rickett/PA Wire/dpa

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