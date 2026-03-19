Finger abgetrennt? Üble Verletzung erschüttert Zuschauer bei CL-Knaller

Liverpool (England) - Bei diesen Bildern wird einem angst und bange! Trotz eines 1:0-Hinspielsiegs musste Galatasaray Istanbul im Achtelfinale der Champions League die Segel streichen, denn beim FC Liverpool kam der türkische Vertreter am Mittwochabend mit 0:4 unter die Räder. Doch damit nicht genug: Gleich zwei Spieler verletzten sich schwer, vor allem Noa Lang (26) erwischte es übel.

Noa Lang (26) verletzte sich am Mittwochabend schwer am rechten Daumen. © PAUL ELLIS / AFP

In der 77. Minute trieb es den niederländischen Angreifer infolge eines harmlosen Zweikampfes über die Torauslinie, wo er sich an einer Werbebande festhielt.

Ein großer Fehler, wie sich schnell herausstellen sollte. Plötzlich schrie der 26-Jährige nämlich auf und hielt sich mit leidendem Gesicht die Hand fest, ehe er sich unter sichtbaren Schmerzen auf den Boden fallen ließ. Schließlich musste Lang auf einer Trage abtransportiert werden.

Vor allem die Reaktionen der umstehenden Fotografen, Journalisten und Kollegen ließen schnell nichts Gutes erahnen. Laut dem türkischen Reporter Yağız Sabuncuoğlu und "TRT Spor" wurde dem Gala-Profi der rechte Daumen bei der Aktion praktisch abgetrennt.

Wie der Klub inzwischen in einem Statement mitteilte, erlitt der 15-fache Nationalspieler der "Elftal" eine "schwere Schnittwunde" an besagtem Finger. Demnach sollte er noch in der Nacht in Liverpool operiert werden.