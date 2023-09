Irres Debüt in der Champions League: Dieser Keeper erzielt in allerletzter Sekunde das Tor

Hier trifft Ivan Provedel (29, l.) in allerletzter Sekunde zum 1:1. Frankreichs Superstar Antoine Griezmann (32, r.) kann nur noch zusehen. © Filippo MONTEFORTE/AFP

Auf der Uhr tickte beim ersten Gruppenspiel des Pool E in der Champions League zwischen Lazio und Atlético Madrid bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit. Vier Minuten waren ursprünglich angezeigt.

Die Römer lagen zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 zurück. In den dramatischen Schluss-Sekunden überschlugen sich die Ereignisse. Lazio befand sich im wirklich allerletzten Angriff. Vor einer Ecke stürmte der Torhüter, der an diesem Abend sein Debüt in der Königsklasse gab, in den gegnerischen Strafraum.

Die Ecke von Lazio Rom wurde zunächst abgeblockt, doch der italienische Schlussmann blieb sicherheitshalber noch vorm Tor des Gegners. Und das erwies sich als goldrichtige Entscheidung, denn Danilo Cataldi (29) passte von der linken Seite auf Luis Alberto (30), der schlug eine Flanke in den Sechzehner und genau dieser Ball fand den Kopf des Torhüters.

Während alle Abwehrspieler sich in Richtung des Flankengebers bewegten, war der in seinem eigentlich nicht zu übersehenden gelben Dress herangerauscht. Kein einziger Atlético-Spieler hatte den 1,94 Meter großen Mann auf dem Schirm. Wuchtig drückte der die Kugel zum 1:1 in die Maschen.