Weltmeister für die Königsklasse: Miroslav Klose hat einen neuen Job!

Miroslav Klose (45) weitet seine Tätigkeit als TV-Experte aus und steht bald auch in Deutschland vor der Kamera. © PATRIK STOLLARZ / AFP

Wie der Streamingdienst am Freitag verkündete, wird der Weltmeister von 2014 in der Saison 2023/24 bei ausgewählten Partien in der Vorberichterstattung zu sehen sein.

Sein Debüt vor der Kamera feiert der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft demnach bereits am kommenden Dienstag (22. August, 21 Uhr) in den Play-offs beim Hinspiel zwischen der PSV Eindhoven aus den Niederlanden und dem schottischen Vizemeister Glasgow Rangers.

Das US-Unternehmen darf in die angelaufenen Spielzeit wieder eine CL-Begegnung am Dienstag exklusiv ausstrahlen. Die restlichen Duelle laufen beim Konkurrenten DAZN.

Im Juli heuerte Klose schon bei Prime Video Italia als Experte für die Königsklasse an. Dort gesellt er sich zum Team um ehemalige Fußball-Größen wie Clarence Seedorf (47), Claudio Marchisio (37) und Gianfranco Zola (57). Der frühere Bayern-Knipser war zwischen 2011 und 2016 bei Lazio Rom in der Serie A aktiv.

Neben seinen TV-Jobs peilt der 45-jährige Ex-Profi aber auch eine Rückkehr auf die Trainerbank an.