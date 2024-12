Champions League live: BVB-Knaller! Sahin-Elf trifft heute auf Flicks Barça

Wie üblich überträgt DAZN alle Champions-League-Spiele einzeln und in der Konferenz - doch eine Partie mit deutscher Beteiligung hat sich Amazon Prime gesichert.

Alonso wollte das Training am heutigen Dienstagmorgen abwarten, um zu schauen, ob Schick gegen Mailand einsatzbereit ist - kurz vor Spielbeginn wissen dann auch die Zuschauer mehr.

Bei der Mission Bollwerk knacken liegt der Fokus besonders auf einer Personalie: Kann Patrik Schick heute wieder spielen? In Abwesenheit des verletzten Victor Boniface setzte Xabi Alonso zuletzt wieder vermehrt auf den Tschechen, der das Vertrauen mit Toren en masse zurückzahlte.

Die Italiener haben nicht nur vier ihrer fünf Spiele gewonnen, sondern außerdem als einzige Mannschaft in der Champions League noch kein einziges Gegentor kassiert. Für die Werkself ist damit klar: Heute soll das Bollwerk von Inter überwunden werden. Bei einem Sieg zieht das Team von Xabi Alonso mit den Mailändern gleich.

Entsprechend protestierte die organisierte Fanszene scharf und drohte mit einem Boykott - mit Erfolg. Vor rund vier Wochen gab Donezk bekannt, dass die Ticketpreise neu gestaltet worden seien. Und so begleiten die Ultras ihren FC Bayern doch nach Donezk und wollen die Roten zum Sieg peitschen.

Donezk setzte nämlich die Ticketpreise des Topspiels gegen die Münchener enorm hoch - im Vergleich zum Spiel gegen Atalanta Bergamo verdoppelten sich etwa die Stehplatz-Preise, für einen Sitzplatz sollten die Münchener Anhänger sogar fast viermal so viel blechen.

Für den FC Bayern geht es heute gegen Schachtar Donezk. Doch wegen des Kriegs in der Ukraine kann der Klub aus der Ostukraine seine Heimspiele nicht im eigenen Stadion austragen.

Stattdessen weicht Donezk nach Deutschland aus und trägt seine Heimspiele in der Gelsenkirchener Arena AufSchalke aus. Die Münchner reisen also gen Westen anstatt nach Osten und absolvieren ein Auswärtsspiel im eigenen Land - eigentlich in der Gruppenphase ein Ding der Unmöglichkeit.