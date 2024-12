Champions League live: Druck-Spiel für VfB Stuttgart! Folgt auf das 1:5-Debakel eine Trotzreaktion?

Für RB Leipzig hingegen ist der Traum vom Weiterkommen bereits geplatzt, können die Sachsen durch die 2:3-Heimpleite gegen Premier-League-Klub Aston Villa die nächste Runde nicht mehr erreichen. Für die Roten Bullen hatte es am gestrigen Dienstagabend die sechste Niederlage im sechsten Spiel gesetzt.

Zeitgleich gastiert der amtierende Schweizer Meister Young Boys Bern beim VfB Stuttgart , gelten die Schwaben als vermeintlicher Favorit - und würden mit drei Punkten die Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase wahren.

Am heutigen Mittwochabend empfängt Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse den FC Barcelona mit Cheftrainer Hansi Flick, könnte das Team von BVB-Coach Nuri Sahin mit Zählbarem im Kracher gegen den spanischen Top-Klub in der Tabelle weiter nach oben klettern.

In unserem großen Liveticker zur Königsklasse bleibt Ihr immer am Ball!

Mit dem 1:5-Debakel in der serbischen Hauptstadt vom vergangenen Spieltag hatte es für die Schwaben einen herben Dämpfer im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Runde gesetzt.

Zum sechsten Spieltag der reformierten Champions-League-Saison muss sich Borussia Dortmund im Kracher-Duell mit dem FC Barcelona behaupten.

Mit einem Sieg gegen den spanischen Top-Klub am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) könnte der direkte Einzug ins Achtelfinale in greifbare Nähe rücken, weiß auch der BVB-Coach: "Wenn wir das ziehen, machen wir einen Riesenschritt Richtung Top-Acht", erklärte Nuri Sahin (36) auf einer Pressekonferenz am Vortag des Heimspiels gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick (59).

In der Tabelle stehen beide Klubs derzeit mit jeweils zwölf Zählern punktgleich da, demzufolge sei ein Favorit laut Sahin nicht auszumachen: "Wir sind fähig, das Spiel zu gewinnen, aber Barcelona genauso. Deshalb wird die Tagesform eine große Rolle spielen."