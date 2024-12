Vorzeitiges CL-Aus für RB Leipzig! Bayern und Bayer mischen oben mit

Als erstes der 36 Teams scheitern die Leipziger mit einer 2:3 (1:1) gegen Aston Villa an einem Abend, der für die anderen beiden deutschen Teams weitaus erfreulicher verlief.

Denn Bayer Leverkusen besiegte das zuvor noch ohne Gegentor gebliebenen Inter Mailand in Laterkusen-Manier mit 1:0 (0:0) und zieht an den Italienern vorbei auf den zweiten Platz der Tabelle. Der FC Bayern watscht Schachtar Donezk mit 5:1 (2:1) ab und schiebt sich so vorerst in die Top 8.

In unserem großen Liveticker zur Königsklasse bleibt Ihr immer am Ball!