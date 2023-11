Wie einst Didier Drogba! Erling Haaland trifft und löst Versprechen ein

Manchester - Nanu, diesen Jubel kennen wir doch irgendwo her! Eingefleischten Fußballfans dürfte am Dienstagabend nicht entgangen sein, wie Erling Haaland (23) eine seiner zwei Buden im Champions-League -Spiel gegen die Young Boys Bern (3:0) zelebrierte. Er löste damit ein Versprechen ein.

Am Dienstagabend lieferte der Norweger wieder ab: Gegen Bern traf die Tormaschine doppelt. Zunächst versenkte Haaland einen Elfmeter (23'), ehe er in Minute 51 kraftvoll zum 3:0 vollstreckte.

Tor-Phänomen Erling Haaland wurde nur Zweiter, obwohl er in den Augen vieler Fans und Experten der verdientere Sieger gewesen wäre.

Eine Woche ist der diesjährige Ballon d'Or her, als Lionel Messi (36) zum achten Mal in seiner Karriere mit der größten Trophäe für einen Fußballer ausgezeichnet wurde .

Didier Drogba lässt grüßen: Erling Haaland (23) bejubelte am Dienstag das 1:0 wie der einstige Weltklasse-Angreifer. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Und Haaland hielt Wort! Seinen Elfmeter-Treffer feierte er mit weit nach unten ausgebreiteten Armen - wie Didier Drogba in seinen besten Zeiten.

Der langjährige Chelsea-Angreifer hatte so unter anderem 2012 das aus Sicht jedes Bayern-Fans bittere 1:1 im "Champions-League-Finale dahoam" kurz vor Schluss der regulären Spielzeit bejubelt. Der Rest ist bekannt

Den berühmten Henkelpott sicherten sich auch Haaland und ManCity in der abgelaufenen Spielzeit zum ersten Mal. Wiederholung? Nicht auszuschließen.

Schon gar nicht mit einem Erling Haaland in bestechender Verfassung: In 34 Auftritten in der Königsklasse kommt die norwegische Urgewalt auf sage und schreibe 39 Tore.

Damit steht er schon jetzt in jungen Jahren auf Platz 20 der ewigen Torschützenliste dieses Wettbewerbs. Allein: Kein Spieler vor ihm in diesem Ranking kann eine derartige Quote wie Haaland aufweisen.