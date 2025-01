Trikot geleakt! Mit diesem Retro-Leckerbissen feiert der DFB 125. Geburtstag

Frankfurt am Main - Feiner Zwirn zum Geburtstag? 2025 feiert der Deutsche Fußball-Bund sein 125-jähriges Bestehen. Noch-Ausrüster Adidas verabschiedet sich anlässlich des Jubiläums offenbar mit einem Leckerbissen für Nostalgiker von der deutschen Nationalmannschaft .

Dürfen sich Florian Wirtz (21, r.) und Jamal Musiala (21) bald über ein neues Sondertrikot freuen? © Christian Charisius/dpa

Am Samstag veröffentlichte der YouTube-Kanal "Football Jerseys VZ" ein Unboxing-Video, in dem das Geburtstags-Dress in seiner vollen Pracht zu sehen sein soll.

Ganz schlicht in Schwarz und Weiß kommt das edle Gewand daher, das Design des fein gerippten Stoffes erinnert dabei vor allem an die ersten Modelle der Nachkriegszeit.

Ein spezielles DFB-Logo ersetzt zudem den Bundesadler, der das Emblem dafür als filigrane Prägung umrahmt. Dem Wappen wurde ebenfalls die Farbe entzogen, um dem Retro-Stil vollends gerecht zu werden.

Bereits im Laufe des vergangenen Jahres war durchgesickert, dass Adidas zum 125. Ehrenjahr ein besonderes Trikot auf den Markt bringen möchte, nachdem der Pink-Lila-Kassenschlager zur Heim-EM laut eigenen Angaben sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen hat.

Genützt hat das dem Sportartikel-Giganten aus Herzogenaurach mit Blick in die Zukunft aber wenig, nach der WM 2026 wird der traditionelle DFB-Ausrüster vom US-Unternehmen Nike ersetzt.

Das Jubiläum bietet also noch eine der letzten Chancen, bleibenden Eindruck zu hinterlassen - und einen weiteren Marketing-Volltreffer zu landen.