500 Euro für Pizzen! DFB-Team lässt sich WM-Quali in Leipzig schmecken

Leipzig - Umsatzstarker Tag für eine Pizzakette in Leipzig: Nach der geschafften WM-Qualifikation hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft knapp drei Dutzend Pizzen bestellt - mit einem Extrawunsch.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um Malick Thiaw (24, l.), Nico Schlotterbeck (25, M.) und Jonathan Tah (29, r.) hat sich die direkte WM-Quali schmecken lassen. © Jan Woitas/dpa

Schon vor dem Abpfiff der Begegnung gegen die Slowakei (6:0) orderte ein Mitarbeiter des DFB-Teams aus der Red Bull Arena heraus 35 Pizzen, die er 22.30 Uhr in einer der beiden Leipziger Filialen abholte und ins Stadion brachte, wie TAG24 erfuhr.

Ein Video zeigt, wie er mit einer großen schwarzen Thermotasche der Franchise-Kette in die Katakomben des WM-Stadions von 2006 geht und anschließend die Kabine betritt, wo Spieler wie Joshua Kimmich (30), Nico Schlotterbeck (25) und Doppeltorschütze Leroy Sané (29) schon mit knurrenden Mägen warteten.

"Am meisten wurde der beliebte italienische Klassiker 'Pizza Margherita' bestellt", teilte eine Sprecherin TAG24 mit.

Extrawünsche in Sachen Belag gab es zwar nicht, aber: "Es wurden zusätzliche Kartons gewünscht, damit die Spieler noch Pizza mitnehmen können."

Insgesamt lag der Bestellwert bei rund 500 Euro - ein lukratives Geschäft für L'Osteria, die deutschlandweit 180 Restaurants betreibt.