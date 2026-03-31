"Absoluter Schwachsinn": DFB-Stars gehen hart mit deutschen Fans ins Gericht

Stuttgart - Es war zwar noch nicht alles Gold, was glänzte, aber mit zwei Siegen in den letzten beiden Tests vor der Nominierung des WM-Kaders könnte die Stimmung bei der deutschen Nationalmannschaft eigentlich gut sein. Beim 2:1-Erfolg am Montagabend gegen Ghana trübten allerdings unschöne Pfiffe gegen Leroy Sané (30) die Atmosphäre.

Leroy Sané (30, oben) bereitete den Siegtreffer von Deniz Undav (29, r.) vor, nachdem ihn die deutschen Fans zuvor ausgepfiffen hatten. © Christian Charisius/dpa

Als der Flügelstürmer von Galatasaray in der 78. Minute zur Einwechslung bereitstand, wurde es laut in der Stuttgarter MHP Arena. Er bekam jedoch keine Jubelarien wie zuvor Kollege Deniz Undav (29) zu hören, sondern ein schrilles Pfeifkonzert.

"Absoluter Schwachsinn", befand Keeper Alexander Nübel (29) anschließend in einer Medienrunde und kritisierte das Verhalten der Zuschauer in der Heimstätte seines VfB.

"Ich weiß nicht, was das soll. Wir wollen als Nation zusammen nach Amerika fahren und diese WM spielen, nicht getrennt. Diese Euphorie, die wir jetzt entfachen wollen, das geht nur zusammen. Und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, dass jetzt gepfiffen wird", so die deutsche Nummer zwei weiter.

Ähnlich deutlich wurde Undav, der vom Publikum selbst bereits im Laufe des ersten Durchgangs als Bankdrücker frenetisch mit Sprechchören gefeiert worden war, das Thema aber dennoch selbst ansprach.

"Kann ich noch eine Sache sagen?", fragte er ARD-Reporter Alex Schlüter. "Ich hoffe und bitte da jeden Fan, wenn Leroy beim nächsten Mal reinkommt oder ein anderer Spieler, dass man da nicht buht."