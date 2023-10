Der ewige Müller? DFB-Star will niemals zurücktreten!

Thomas Müller (34) jubelte nach dem deutschen 3:1-Sieg gegen die USA. Wenn es nach ihm geht, feiert er noch lange Erfolgserlebnisse mit dem DFB. © ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich habe für mich immer entschieden: Solange ich Fußballprofi bin und bei meinem Verein tagtäglich auf dem Platz stehe, dann stehe ich auch der Nationalmannschaft zur Verfügung", sagte der 34-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Spiel gegen Mexiko (Mittwoch, 2 Uhr).

Von seinem Gefühl her trete man nicht aus der Nationalmannschaft zurück, erklärte der Profi des FC Bayern. Entweder werde man nominiert oder auch nicht.

Einen Anspruch auf einen Platz beim DFB-Team habe man mit egal wie vielen Länderspielen nicht: "Jeder muss sich das verdienen über seinen sportlichen Einsatz."

"Aber wenn der Trainer auf mich zurückgreifen will, dann will ich eben auch nicht kneifen", so der Weltmeister von 2014.

Das klang nach dem zweiten WM-Vorrunden-Aus in Folge in Katar noch ganz anders: Nach der verpatzen Weltmeisterschaft hatte Müller sich quasi bei den Fans verabschiedet, was viele als Rücktritt interpretierten.