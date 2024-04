Es schüllert gegen Island! DFB-Knipserin köpft Tür zur EM schon einmal auf

Aachen - Zwei Spiele, sechs Punkte und die Tabellenführung der Gruppe 4! Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit der Maximalausbeute in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 gestartet. Beim 3:1-Erfolg gegen überforderte Isländerinnen avancierte am Dienstagabend die Stirn unserer Mittelstürmerin zum Zünglein an der Waage.