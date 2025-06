Deutschland gegen Portugal live: Unwetter-Chaos in München droht! Das sagt die UEFA

Das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal im Liveticker! Das Wetter in München bereitet der UEFA Sorgen.

Von Florian Mentele

München - Schnappt sich die deutsche Nationalmannschaft erstmals den Titel in der UEFA Nations League? Dazu braucht es heute Abend ab 21 Uhr einen Sieg im Halbfinale gegen Portugal.

Zum vierten Mal wird der 2018 eingeführte Wettbewerb ausgetragen, die DFB-Elf hat es nach einigen Anlaufschwierigkeiten nun erstmalig in das Final-Four-Turnier geschafft. Die Endrunde findet außerdem in Deutschland statt: Am Mittwoch (21 Uhr) treffen Spanien und Frankreich im zweiten Halbfinale in der Stuttgarter MHP Arena aufeinander. Dort findet am Sonntag (15 Uhr) auch das Spiel um Platz drei statt, ehe am Abend (21 Uhr) das Finale in München steigt. In unserem Liveticker zum Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal bleibt Ihr heute am Ball!

15.51 Uhr: Länderspiel droht Unwetter-Chaos

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bayern am Mittwoch vor heftigen Gewittern. Vor dem Spiel am Abend in München hat sich auch die UEFA dazu geäußert. Der Europäische Fußballverband hält daran fest, dass die Partie wie geplant stattfinden und um 21 Uhr angepfiffen werden soll, man beobachte die meteorologische Situation zusammen mit den Behörden aber ganz genau. Den Zuschauern in der Allianz Arena wird empfohlen, Regenponchos und -jacken mitzubringen. Der Unwetter-Höhepunkt mit Hagel, Sturmböen und Starkregen wird zwischen 19 und 21 Uhr erwartet.

In der Allianz Arena soll heute das erste Halbfinale der Nations League steigen, doch das Wetter bereitet Sorgen. © Sven Hoppe/dpa

15.25 Uhr: Die DFB-Elf bekommt es mit vier Champions-League-Siegern zu tun

Vor wenigen Tagen holte PSG mit einem 5:0-Finalerfolg gegen Inter Mailand sensationell den Henkelpott - dabei könnten die drei Buchstaben auch gut und gern für "Portugal Saint-Germain" stehen. So bezeichnete der Pariser Strippenzieher Vitinha (25) seinen Klub kurz nach dem Triumph in einem Post mit seinen Vereinskollegen und Landsleuten Joao Neves (20), Nuno Mendes (22) und Goncalo Ramos (23). Das Vierergespann war entscheidend am CL-Sieg beteiligt, zumindest die drei Erstgenannten könnten auch heute starten und eine tragende Rolle spielen.

Vitinha (25, M.) und Joao Neves (20, r.) bildeten das Herzstück im PSG-Mittelfeld und führten die Franzosen zum ersten CL-Triumph der Vereinsgeschichte. © FRANCK FIFE/AFP

15 Uhr: Große Verletzungssorgen beim DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) plagen zu seiner ersten Nations-League-Endrunde auf einige Verletzungssorgen. Allein in der vergangenen Woche mussten Yann Bisseck (24), Jonathan Burkardt (24), Nadiem Amiri (28) und Angelo Stiller kurzfristig verletzt absagen. Die Ausfälle von Nico Schlotterbeck (25), Antonio Rüdiger (32), Tim Kleindienst (29), Jamal Musiala (22) und Kai Havertz (25) standen derweil schon davor fest. Mit Nick Woltemade (23) vom VfB Stuttgart und Bayern-Neuzugang Tom Bischof (19) sind dafür zwei Neulinge dabei, die heute ihr Debüt feiern könnten.

Spielt Florian Wirtz (22, M.) heute Abend? © Federico Gambarini/dpa

14.45 Uhr: Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal im Liveticker