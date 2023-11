Deutsche U17-Nationalspieler rassistisch beleidigt: So reagiert der DFB

Indonesien - Sie machen aktuell das, was unsere A-Nationalmannschaft nicht tut: erfolgreich und mit Spaß Fußball spielen. Die deutsche U17-Nationalmannschaft erreichte bei der WM in Indonesien souverän das Viertelfinale - doch anstatt sie zu feiern, hatten zahlreiche Facebook-User nichts Besseres zu tun, als die Spieler rassistisch zu beleidigen!

Die deutsche U17-Nationalmannschaft sorgt aktuell bei der WM in Indonesien für Furore - doch das passt nicht jedem. © Bay Ismoyo/AFP

Nach dem Viertelfinaleinzug, den die deutschen Nachwuchsfußballer mit einem 3:2-Erfolg gegen die USA klarmachten, posteten Charles Herrmann, Almugera Kabar, Paris Brunner und Fayssal Harchaoui (alle 17) ein Siegesfoto auf dem Facebook-Account der DFB-Junioren.

Doch es hagelte nicht nur Glückwünsche und Anspielungen darauf, ob die Spieler im Sommer während der Heim-EM zufälligerweise Zeit hätten - sondern auch zahlreiche rassistische Kommentare und Beleidigungen.

Der DFB kam kaum mit dem Löschen der Kommentare hinterher, schränkte schließlich die Kommentarfunktion unter dem Beitrag ein.

Und ließ die Hater wissen: "Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert - ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt."