Deutschland gegen die Niederlande live: Winkt Pavlovic das Startelf-Debüt?

Kann die DFB-Elf den Schwung aus dem Ungarn-Spiel gegen die Niederlande mitnehmen? In unserem Liveticker zum Länderspiel gegen die Elftal bleibt Ihr am Ball!

Einmal muss der Bundestrainer durch den Ausfall von Niclas Füllkrug gezwungenermaßen wechseln, doch ansonsten will er nicht viel an seiner Erfolgself herumdoktern.

Während beim DFB-Team aktuell die Stimmung innerhalb der Mannschaft immer wieder hochgelobt wird, sieht es bei den Niederlanden etwas anders aus.

Denn am Sonntag, also am Tag nach dem 5:2-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina kam es im Training der Elftal zum dicken Streit. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst (32) geriet mit Jurriën Timber (23) so schwer aneinander, dass Bondscoach Ronald Koeman (61) eingreifen musste.

Daraufhin verließ Weghorst das Training wohl umgehend nach Ende der Einheit, schmiss sein Trikot auf den Boden und düste vom Trainingsplatz, während der Rest der Mannschaft noch versammelt war. Ein schlechtes Omen für das Spiel gegen die DFB-Auswahl?