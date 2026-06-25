25.06.2026 22:24 Deutschland gegen Ecuador live: Blitzstart verpufft! DFB-Team kassiert Ausgleich-Hammer

Deutschland gegen Ecuador im Liveticker: Der Ausgleich hat den Ecuadorianern offenbar gutgetan.

Von Ivan Simovic

East Rutherford (New Jersey, USA) - Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute gegen Ecuador das letzte Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft an.

Spielstand Ecuador - Deutschland 1:1 Torschützen: Leroy Sane 0:1 (2. Minute), Nilson Angulo 1:1 (9.) Im Liveticker begleiten wir für Euch die Partie.

20. Minute: Plata versucht es von halbrechts mit einem Pass in den Box-Rückraum, doch der kommt zu ungenau.

18. Minute: Ecuador hat immer mehr Spielkontrolle, lässt die Kugel ruhig und sicher zirkulieren. Die Deutschen stehen tiefer, setzen auf mögliche Kontersituationen.

15. Minute: Aus dem Halbraum probiert es Nmecha mit einem Abschluss aus der Distanz, der Ball fliegt jedoch weit am Gehäuse vorbei.

13. Minute: Ecuador spielt weiter frech nach vorne, Valencia kommt über die rechte Seite, aber Tah passt auf und ist zur Stelle.

11. Minute: Der Ausgleich hat den Ecuadorianern offenbar gutgetan, sie sind nun viel griffiger unterwegs und gehen direkt in den Zug Richtung gegnerisches Tor.

9. Minute: Ecuadors Angulo trifft aus der Ferne

Tor für Ecuador! Nur wenig später nach dem Traumstart der Deutschen trifft Angulo aus rund 23 Metern kompromisslos zum 1:1 ins rechte Eck.

Manuel Neuer (40) ist machtlos und kann nur hinterherschauen. © Tom Weller/dpa

4. Minute: DFB-Keeper Neuer greift erstmals ein, pflückt den hohen Ball sicher vom Himmel.

2. Minute: DFB-Elf startet perfekt ins Spiel

Tor für Deutschland! Nach einem Einwurf verarbeitet Pavlovic den Ball mit der Brust und spielt ihn dann rüber zu Wirtz. Der passt quer, Sane kommt zum Abschluss und trifft mit links ins linke untere Eck. So einfach kann's gehen!

Leroy Sane (30) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 aus Sicht der Deutschen. © Tom Weller/dpa

2. Minute: Vom eigenen Sechzehner schlägt Tah einen langen Ball in Richtung gegnerischen Strafraum, wo Wirtz zwar an den Ball kommt, ihn jedoch nicht verwerten kann.

1. Minute: Anpfiff in East Rutherford

Vorhang auf!

Der Ball rollt.

Vor Anpfiff: Das DFB-Team hat Anstoß, spielt zunächst von rechts nach links.

Vor Anpfiff: Nicht vergessen! Die "Nagelsmänner" können das Spiel ohne Druck bestreiten, Ecuador steht dagegen unter maximalem Zugzwang. Nur ein Sieg zählt.

Vor Anpfiff: Jetzt ertönen die Nationalhymnen, Ecuador beginnt.

Vor Anpfiff: Pack mas! Angeführt von Schiedsrichterin Penso betreten beide Teams jetzt den Platz.

Vor Anpfiff: Die Ecuadorianer sind heute ganz in Gelb gekleidet, das deutsche Team trägt Tiefblau.

Vor Anpfiff: Die Akteure stehen im Tunnel bereit, in wenigen Momenten geht es auf den Platz.

Vor Anpfiff: Das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke, die von der FIFA angeordnete Trinkpause ist damit vorprogrammiert. Die würde es aber auch bei herbstlichem Schmuddelwetter geben, keine Sorge.

21.37 Uhr: DFB schon durch - Gruppenphase quasi abgehakt

Das DFB-Team kann heute ohne Druck an die Sache rangehen, denn sportlich geht es quasi um nichts mehr. Der Gruppensieg ist schon in trockenen Tüchern, ganz egal wie die Begegnung in East Rutherford endet. Auf der Gegenseite ist die Situation dagegen eine andere. Die Lateinamerikaner benötigen dringend Punkte, möglichst sogar einen Dreier, um ihre Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde zu wahren.

21.23 Uhr: DFB-Boss Völler vor dem Anpfiff im ARD-Interview

Etwas mehr als 30 Minuten vor dem Anpfiff stand DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) noch kurz vor dem ARD-Mikrofon und äußerte sich zur entspannten Ausgangslage. "Anspannung ist doch immer da. Natürlich vielleicht nicht mehr die ganz, ganz große, wenn jetzt heute noch ein ganz wichtiges Spiel mit dem Motto halt: 'Du brauchst nur Punkte, um in die nächste Runde zu kommen.' Das haben wir geschafft, nicht nur geschafft, wir sind sogar Gruppenerster nach zwei Spieltagen. Das war vor einer Woche oder vor zwei Wochen in dieser Form nicht zu erwarten."

Zeigte sich entspannt vor der Partie: DFB-Boss Rudi Völler (66). © Federico Gambarini/dpa

21.05 Uhr: Zwei Wechsel auch bei Ecuador

Auch Ecuadors Nationaltrainer Beccacece verändert seine Startformation im Vergleich zum peinlichen 0:0 gegen Curacao auf zwei Positionen. Ordonez und Angulo starten für Alcivar und Estupinan.

20.58 Uhr: Bundestrainer Nagelsmann nimmt zwei Änderungen vor

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie stehen die Aufstellungen der beiden Teams fest. Wie erwartet hält sich Bundestrainer Nagelsmann mit Wechseln zurück, nimmt nur verletzungsbedingte Änderungen vor: Rüdiger darf für den verletzten Schlotterbeck ran, Raum ersetzt den angeschlagenen Brown.

20.41 Uhr: Beißt sich der DFB-Angriff an der Ecuador-Defensive die Zähne aus?

Neun Treffer in zwei Spielen! Offensiv läuft es beim DFB-Team derzeit rund. Gegen Ecuador könnte der Weg zum Tor allerdings kein leichter sein. Allen voran wegen Fußball-Schwergewicht Willian Pacho (24). Der Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain ist das Herzstück der Defensive, hält die Abwehr kompakt, nimmt gegnerischen Offensivspielern nahezu jeden Raum. Mit Arsenal-Akteur und Ex-Leverkusener Piero Hincapie (24) steht dem 1,88 Meter großen Defensivmann dabei ein weiterer Hochkaräter zur Seite. Doch damit nicht genug, denn auch davor ist die Mannschaft weltklasse aufgestellt. Chelsea-Star Moises Caicedo (24) arbeitet im Mittelfeld als Staubsauger vor der Verteidigung, gilt als einer der besten Ballgewinner seiner Position. Gleichzeitig beweist der 100-Millionen-Mann Köpfchen und bringt dazu noch eine hohe Spielintelligenz mit. Leicht wird es also nicht. Doch die Elfenbeinküste hat bereits bewiesen, dass auch Ecuador Lücken offenbart.

Wird auch heute erneut alles investieren, um die Defensive stabil zu halten: Ecuadors Willian Pacho (24). © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

20.07 Uhr: Auf wen trifft Deutschland in der K.-o.-Runde?

Deutschland hat den Gruppensieg selbst bei einer Niederlage sicher, der Einzug als Erster ins 1/16-Finale damit fix. Gegen wen es dann geht, ist allerdings noch offen. In der ersten K.-o.-Runde der WM bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) mit einem Gruppendritten aus der Vorrunde zu tun, möglich ist dabei ein Gegner aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Aus welcher genau, hängt von den anderen drittplatzierten Mannschaften ab. Infrage kommen demzufolge unter anderem Schottland, Australien oder Paraguay als mögliche Gegner. Doch noch heißt es abwarten.

19.43 Uhr: DFB-Spiel im Free-TV

Auch das dritte WM-Spiel der Deutschen ist wie gewohnt im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen. Die ARD überträgt das Spiel live, der Startschuss für die Vorberichterstattung aus dem "New-York-New-Jersey-Stadion" im US-amerikanischen East Rutherford fällt um 20.30 Uhr. Alternativ gibt es das Match auch bei Magenta TV im kostenpflichtigen Abo, oder Ihr bleibt hier und seid mit TAG24 laufend up to date. Viel Spaß!