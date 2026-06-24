Er trifft wie am Fließband! Hier gibt's beim nächsten Undav-Tor Gratis-Döner

Stuttgart - Mit fünf Torbeteiligungen in gerade einmal 58 Einsatzminuten zaubert sich Nationalstürmer Deniz Undav (29) gerade durch die WM . Dass er weiter trifft wie am Fließband, ist wahrscheinlich - und für den Fall hat sich sein Stamm-Dönermann etwas Besonderes ausgedacht.

Deutschlands Torjäger Nummer eins, Deniz Undav (29), könnte am Donnerstagabend einige Dönerliebhaber sehr glücklich machen. © Tom Weller/dpa

Wer beim nächsten DFB-Spiel (Donnerstag, 22 Uhr gegen Ecuador) nämlich im Stuttgarter "Kebaphaus am Feuersee", dem Lieblingsdönerlokal des VfB-Stürmers, zu Gast ist, erhält bei einem weiteren Treffer des 29-Jährigen einen Gratisdöner.

"Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus", sagte Besitzer Ali Abdi bei Sky Sport.

Das Spiel übertragen Abdi und seine Mitarbeiter auf der Terrasse des Ladens. Wegen der späten Uhrzeit gibt es die kostenlose Mahlzeit nicht sofort, sondern als Gutschein.

Ein Rezept für den perfekten Döner à la Undav hat er auch parat: "Deniz isst mit viel Scharf", verriet der Inhaber, "mindestens drei Löffel, damit alles bedeckt ist." Die Geheimzutat ist dann noch ein Spritzer Zitrone.