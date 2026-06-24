Er trifft wie am Fließband! Hier gibt's beim nächsten Undav-Tor Gratis-Döner
Stuttgart - Mit fünf Torbeteiligungen in gerade einmal 58 Einsatzminuten zaubert sich Nationalstürmer Deniz Undav (29) gerade durch die WM. Dass er weiter trifft wie am Fließband, ist wahrscheinlich - und für den Fall hat sich sein Stamm-Dönermann etwas Besonderes ausgedacht.
Wer beim nächsten DFB-Spiel (Donnerstag, 22 Uhr gegen Ecuador) nämlich im Stuttgarter "Kebaphaus am Feuersee", dem Lieblingsdönerlokal des VfB-Stürmers, zu Gast ist, erhält bei einem weiteren Treffer des 29-Jährigen einen Gratisdöner.
"Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus", sagte Besitzer Ali Abdi bei Sky Sport.
Das Spiel übertragen Abdi und seine Mitarbeiter auf der Terrasse des Ladens. Wegen der späten Uhrzeit gibt es die kostenlose Mahlzeit nicht sofort, sondern als Gutschein.
Ein Rezept für den perfekten Döner à la Undav hat er auch parat: "Deniz isst mit viel Scharf", verriet der Inhaber, "mindestens drei Löffel, damit alles bedeckt ist." Die Geheimzutat ist dann noch ein Spritzer Zitrone.
WM 2026: Steht Deniz Undav gegen Ecuador in der Startelf?
Die Chance, dass die Gäste des Kebaphauses am Feuersee in den Geschmack eines Gratisdöners kommen, ist hoch: Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ bereits durchblicken, dass ein Undav-Einsatz von Beginn an im sportlich bedeutungslosen Gruppenfinale (Deutschland steht schon als Gruppensieger fest) für ihn durchaus eine Option ist.
Zeit genug also für den Torjäger, um seine Torbilanz weiter aufzupolieren - und sich zwischen großen Namen wie Lionel Messi (39), Kylian Mbappé (27) und Erling Haaland (25) in eine aussichtsreiche Position für den besten Scorer des Turniers zu bringen.
Mehr Undav-Treffer lohnen sich für die Besucher allerdings nicht über das Sportliche hinaus: Wie das Kebaphaus auf Instagram klarstellte, gibt es pro Person unabhängig von der Anzahl der Tore maximal einen Döner-Gutschein.
Titelfoto: Tom Weller/dpa