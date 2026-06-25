25.06.2026 18:56 Deutschland gegen Ecuador live: Sie pfeift heute das Match!

Deutschland gegen Ecuador im Liveticker: Tori Penso pfeift das letzte WM-Gruppenspiel der Deutschen gegen Ecuador.

Von Ivan Simovic

East Rutherford (New Jersey, USA) - Für Deutschland steht heute (Anstoß 22 Uhr) gegen Ecuador das letzte Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft an.

Das DFB-Team kann dabei ohne Druck an die Sache rangehen, denn sportlich geht es quasi um nichts mehr. Der Gruppensieg ist schon in trockenen Tüchern, ganz egal wie die Begegnung in East Rutherford endet. Auf der Gegenseite ist die Situation dagegen eine andere. Die Lateinamerikaner benötigen dringend Punkte, möglichst sogar einen Dreier, um ihre Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde zu wahren. Im Liveticker begleiten wir für Euch die Partie.

18.56 Uhr: Ecuador enttäuscht bei dieser WM

Die Vorfreude auf die WM war groß, inzwischen ist im Lager Ecuadors davon jedoch nichts mehr zu merken. Über die südamerikanische Qualifikation sicherte sich "La Tri" das Ticket für das Turnier, landete dabei sogar vor Brasilien. Die Erwartungen an die Mannschaft von Nationaltrainer Sebastian Beccacece (45) waren entsprechend hoch. Viel wurde im Vorfeld über die Lateinamerikaner gesprochen, nicht wenige hatten sie wegen Kader und bisherigen Ergebnissen als Geheimfavoriten auf dem Zettel. Der Auftakt verlief dann jedoch ernüchternd. Nun steht ausgerechnet heute die bislang größte Hürde bevor, die überwunden werden muss, damit die Chance auf das Weiterkommen erhalten bleibt.

Für Ecuadors Nationaltrainer Sebastian Beccacece (45) zählt heute nur ein Erfolg mit seinem Team. © JUAN MABROMATA / AFP

18.32 Uhr: Tori Penso leitet DFB-Match

Sie hat heute auf dem Platz das Sagen: Tori Penso (39) pfeift das letzte WM-Gruppenspiel der Deutschen. Für die 39-Jährige ist es schon der zweite Einsatz bei diesem XXL-Turnier. Zuvor hatte die US-Amerikanerin das 1:1-Remis zwischen Tschechien gegen Südafrika bereits geleitet. Gleichzeitig reiht sie sich als erst zweite Frau in der Geschichte einer Männer-WM ein, die eine Endrunden-Partie pfeift. Vor vier Jahren in Katar war die Französin Stéphanie Frappart (42) Unparteiische beim 4:2-Sieg in der Vorrunde der DFB-Auswahl gegen Costa Rica.

Tori Penso (39) © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

18.11 Uhr: So ist die Lage in der Gruppe E

Deutschland ist Platz eins in Gruppe E nicht mehr zu nehmen, dahinter bleibt es im Kampf um die weiteren Plätze aber spannend. Die Elfenbeinküste hat mit drei Punkten aktuell die besten Karten im Rennen um den Einzug ins Sechzehntelfinale. Mit einem Sieg gegen Curacao könnten die Ivorer auf sechs Zähler springen, den zweiten Platz damit perfekt machen. Ecuador und Curaçao haben jeweils einen Punkt, können sich auch über Platz drei noch das Ticket für die nächste Runde sichern. Gewinnt eines der beiden Teams, oder sogar beide, und es kommt zur Punktgleichheit mit der Elfenbeinküste, würde zunächst der direkte Vergleich entscheiden. Bleibt der ohne Sieger, entscheidet das Torverhältnis. Curacao hat nach dem 1:7 gegen Deutschland dabei klar die schlechtesten Karten. Die heutigen Spiele im Überblick: Curacao - Elfenbeinküste (22 Uhr) Ecuador - Deutschland (22 Uhr)

17.50 Uhr: Hier findet das Spiel statt

Die DFB-Mannschaft bestreitet ihr letztes Gruppenspiel heute im "MetLife Stadium" in East Rutherford im US-Bundesstaat, nur wenige Kilometer von Manhattan entfernt. Dabei ist schon jetzt ein Hauch von Finale dabei, denn am 19. Juli findet genau hier das Endspiel statt. Ergänzend dazu fasst das Stadion rund 82.500 Zuschauer, gehört damit zu den größten Arenen dieser WM. Während des Turniers trägt es den Namen "New-York-New-Jersey-Stadion". Sonst ist das hier die Bühne der NFL-Teams New York Giants und New York Jets.

Hier rollt heute Abend der Ball. © Stephen Collingwood/AP/dpa

17.30 Uhr: Gruppenabschluss ohne Schlotterbeck und Brown

Bei Julian Nagelsmann (38) deutet sich gegen Ecuador keine große Rotation an. Dennoch zwingt den Bundestrainer die Personallage zu zwei Änderungen in der Startelf. So muss der 38-jährige Chefcoach vor allem in der Defensive umbauen, weil Nico Schlotterbeck (26) mit einer Innenbandverletzung am Sprunggelenk mehrere Monate ausfällt, damit auch aus dem Turnier raus ist. In der Innenverteidigung rückt deshalb vermutlich Antonio Rüdiger (33) an die Seite von Jonathan Tah (30). Zudem fehlt auch Nathaniel Brown (23). Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt verpasste wegen Adduktorenproblemen das Abschlusstraining in Winston-Salem und bleibt heute außen vor.

Bitter! Für Nico Schlotterbeck (26) ist das Turnier verletzungsbedingt bereits beendet. © Tom Weller/dpa

Nathaniel Brown (23) bekommt heute eine Pause. © Tom Weller/dpa

17.10 Uhr: Zieht das DFB-Team mit voller Punkteausbeute in die K.-o.-Runde?

Was muss, das muss: Die Partie gegen Ecuador am Donnerstagabend hat für die deutsche Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel eher Pflichttermin-Charakter. Wirklich viel mehr ist es nicht. Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Begegnungen ist das Weiterkommen als Erster nämlich schon sicher. Zum Abschluss der Vorrunde kann das DFB-Team also entsprechend ohne Sorgen aufspielen. Im Lager der Lateinamerikaner herrscht hingegen Alarmmodus. Nach der überraschenden Last-Minute-Pleite zum Auftakt im Duell mit der Elfenbeinküste und dem Peinlich-Remis gegen Curacao stehen die Lateinamerikaner mit nur einem Punkt auf dem dritten Platz, brauchen heute also für ein mögliches Weiterkommen im besten Fall einen Dreier.

Das DFB-Team von Chefcoach Julian Nagelsmann (38) trifft an diesem Donnerstag auf Ecuador. © Jan Woitas/dpa

25. Juni, 17 Uhr: Ecuador gegen Deutschland im Liveticker