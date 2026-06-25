25.06.2026 17:30 Deutschland gegen Ecuador live: Verletzten-Update! Diese DFB-Profis fehlen heute

Deutschland gegen Ecuador im Liveticker: Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im heutigen Spiel auf zwei Positionen umbauen.

Von Ivan Simovic

East Rutherford (New Jersey, USA) - Für Deutschland steht heute (Anstoß 22 Uhr) gegen Ecuador das letzte Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft an.

Das DFB-Team kann dabei ohne Druck an die Sache rangehen, denn sportlich geht es quasi um nichts mehr. Der Gruppensieg ist schon in trockenen Tüchern, ganz egal wie die Begegnung in East Rutherford endet. Auf der Gegenseite ist die Situation dagegen eine andere. Die Lateinamerikaner benötigen dringend Punkte, möglichst sogar einen Dreier, um ihre Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde zu wahren. Im Liveticker begleiten wir für Euch die Partie.

17.30 Uhr: Gruppenabschluss ohne Schlotterbeck und Brown

Bei Julian Nagelsmann (38) deutet sich gegen Ecuador keine große Rotation an. Dennoch zwingt den Bundestrainer die Personallage zu zwei Änderungen in der Startelf. So muss der 38-jährige Chefcoach vor allem in der Defensive umbauen, weil Nico Schlotterbeck (26) mit einer Innenbandverletzung am Sprunggelenk mehrere Monate ausfällt, damit auch aus dem Turnier raus ist. In der Innenverteidigung rückt deshalb vermutlich Antonio Rüdiger (33) an die Seite von Jonathan Tah (30). Zudem fehlt auch Nathaniel Brown (23). Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt verpasste wegen Adduktorenproblemen das Abschlusstraining in Winston-Salem und bleibt heute außen vor.

Bitter! Für Nico Schlotterbeck (26) ist das Turnier verletzungsbedingt bereits beendet. © Tom Weller/dpa

Nathaniel Brown (23) bekommt heute eine Pause. © Tom Weller/dpa

17.10 Uhr: Zieht das DFB-Team mit voller Punkteausbeute in die K.-o.-Runde?

Was muss, das muss: Die Partie gegen Ecuador am Donnerstagabend hat für die deutsche Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel eher Pflichttermin-Charakter. Wirklich viel mehr ist es nicht. Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Begegnungen ist das Weiterkommen als Erster nämlich schon sicher. Zum Abschluss der Vorrunde kann das DFB-Team also entsprechend ohne Sorgen aufspielen. Im Lager der Lateinamerikaner herrscht hingegen Alarmmodus. Nach der überraschenden Last-Minute-Pleite zum Auftakt im Duell mit der Elfenbeinküste und dem Peinlich-Remis gegen Curacao stehen die Lateinamerikaner mit nur einem Punkt auf dem dritten Platz, brauchen heute also für ein mögliches Weiterkommen im besten Fall einen Dreier.

Das DFB-Team von Chefcoach Julian Nagelsmann (38) trifft an diesem Donnerstag auf Ecuador. © Jan Woitas/dpa

25. Juni, 17 Uhr: Ecuador gegen Deutschland im Liveticker