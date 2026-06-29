29.06.2026 19:00 Deutschland gegen Paraguay live: So sieht's personell beim DFB-Team heute aus

Deutschland gegen Paraguay im Liveticker: Bei der deutschen Nationalmannschaft gibt es vor dem heutigen Spiel personell keinen Grund zur Sorge.

Von Ivan Simovic

Foxborough (Massachusetts, USA) - Es wird ernst. Am späten Montagabend (Anstoß 22.30 Uhr) wartet auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste K.-o.-Spiel dieser Weltmeisterschaft.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) muss im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ran, spielt dabei um den Sieg und damit auch das Weiterkommen in die Runde der letzten 16. Eine Vorstellung wie bei der 1:2-Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase im Duell mit Ecuador kann und darf sich die DFB-Auswahl diesmal allerdings nicht erlauben, andernfalls könnte das frühe Turnier-Aus drohen. TAG24 berichtet im Liveticker von der Partie.

19 Uhr: Jalal Jayed pfeift das DFB-Spiel

Als Schiedsrichter im Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay ist Jalal Jayed (39) im Einsatz. Für den 39 Jahre alten Marokkaner bedeutet das zugleich ein Wiedersehen, nachdem er nämlich schon beim WM-Start gegen Curacao im US-amerikanischen Houston ein Spiel mit deutscher Beteiligung geleitet hatte. Unterstützung gibt es für Jayed an den Linien wieder von Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37), dazu kommt Ma Ning (47) aus China als vierter Offizieller.

Die Leitung der DFB-Partie übernimmt Jalal Jayed (39). © Tom Weller/dpa

18.40 Uhr: Giganten-Alarm! Möglicher Kracher im Achtelfinale

Rein auf dem Papier spricht heute vieles fürs DFB-Team. Sollte der nächste Schritt gelingen, sieht es danach aber gleich wieder ganz anders aus, denn dann kommen andere Kaliber wie Frankreich mit Kylian Mbappe (27), Ousmane Dembele (29) und weiteren Hochkarätern. Als Gruppensieger der Gruppe I trifft der Weltmeister von 2018 im Sechzehntelfinale auf Schweden. Setzt sich die "Équipe Tricolore" wie erwartet durch, könnte im Anschluss daran ein Kracher-Duell mit Deutschland folgen, vorausgesetzt die Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entscheiden das heutige Match gegen Paraguay für sich.

18.20 Uhr: Wie sieht die Personallage aus?

Bei der deutschen Nationalmannschaft gibt es vor dem heutigen Spiel personell keinen Grund zur Sorge. Im Abschlusstraining in Winston-Salem am Sonntag standen alle 25 Kicker inklusive Trainingstorwart Jonas Urbig (22) auf dem Platz. Damit ist auch Nathaniel Brown (23) wieder einsatzbereit. Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt hatte zuletzt Probleme mit den Adduktoren und fehlte deswegen im Gruppenfinale gegen Ecuador, könnte jetzt aber wieder von Beginn an spielen. Für RB-Leipzig-Akteur David Raum (28) würde das wohl die Bank bedeuten. Paraguay muss dagegen mindestens einen Ausfall verkraften. Mittelfeldmann Diego Gomez (23) ist gelbgesperrt, außerdem steht hinter Abwehrchef Omar Alderete (29) wegen Knieproblemen noch ein Fragezeichen.

Trainierte wieder voll mit: Deutschlands Nathaniel Brown (23, Mitte). © Federico Gambarini/dpa

18 Uhr: Hier rollt heute der Ball

Zum Auftakt der K.-.o-Runde tritt das DFB-Team an diesem Montagabend (Anstoß 22.30 Uhr) im Boston-Stadion an. Die Arena in Foxborough im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts, etwa 46 Kilometer südwestlich von Boston, ist fernab der WM die Heimspielstätte des NFL-Franchise New England Patriots, fasst während des Turniers insgesamt 64.146 Zuschauer.

In diesem Stadion findet das heutige DFB-Match statt. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

17.40 Uhr: So wichtig wäre ein schnelles DFB-Tor gegen Paraguay

Wartet auf die deutsche Offensive heute erneut eine Geduldsprobe? Schon bei der 1:2 Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador hatte sich das DFB-Team an der "La Tri"-Verteidigung die Zähne ausgebissen. Auch die Paraguayer verfolgen ein ähnliches Konzept. Die Mannschaft von Nationaltrainer Gustavo Alfaro (63) verteidigt kompakt, agiert körperbetont, steht tief und richtet ihr eigenes Spiel vor allem auf eine stabile Defensive aus. Gleichzeitig lauern die Lateinamerikaner konsequent auf Umschaltmomente. Zwar darf der Gegner oft weit in die eigene Hälfte bis weit vor an den Strafraum rücken, doch nach Ballgewinnen geht es mit hoher Geschwindigkeit und direktem Zug zum Tor nach vorne. Ein frühes Tor aus deutscher Sicht könnte deshalb zum entscheidenden Faktor werden: "La Albirroja" wäre dann nämlich gezwungen, im Wettlauf mit der Zeit offensiver zu agieren. Für die Nagelsmann-Elf würden sich dadurch größere Räume eröffnen, was die Chance erhöhen würde, sich noch mehr Torchancen zu erspielen.

Ist Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zu einer Erfolgsformel für das K.-o.-Duell mit Paraguay gekommen? © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 17.30 Uhr: Deutschland gegen Paraguay im Liveticker