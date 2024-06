Deutschland gegen Ukraine: Gündogan hat die DFB-Führung auf dem Knie, doch vergibt!

Nürnberg - Es geht ans Eingemachte für die deutsche Nationalmannschaft ! Vor dem Start der Europameisterschaft 2024 stehen noch zwei Härtetests auf dem Programm. Am heutigen Montagabend will die Ukraine beim Gastgeber auf die Euphoriebremse drücken. Aktuell steht es 0:0 .

In unserem Liveticker zum Testspiel gegen die Ukraine bleibt Ihr am Ball!

Im Nürnberger Max-Morlock-Stadion steigt die DFB-Elf in die unmittelbare EM-Vorbereitung ein.

16. Minute: Das muss eigentlich das 1:0 für die Nagelsmann-Truppe sein! Nach einer Groß-Ecke kommt Gündogan im Fünfmeterraum an die Kugel, allerdings nicht mit dem Kopf, sondern nur mit dem Knie, wodurch er keinen Druck auf den Abschluss kriegt. Keeper Trubin packt zu, der Bundestrainer regt sich draußen auf.

19. Minute: Mittlerweile schnürt die DFB-Elf den Gegner immer weiter am eigenen Sechzehner ein, die deutsche Führung liegt in der Luft. Florian Wirtz schlenzt von der linken Strafraumkante knapp drüber.

14. Minute: Nach einer deutschen Ecke von links probiert es Kimmich per Volley aus dem Rückraum, die ukrainische Defensive ist aber wach. Anschließend eilt wieder Mudryk im Konter über links davon, Mittelstädt kann die Hereingabe aber klären.

10. Minute: Mittelstädt zieht nach innen und probiert es mit dem schwächeren rechten Fuß - knapp links vorbei!

8. Minute: Es deutet sich schon in der Anfangsphase an, dass das hier ein guter Test im Hinblick auf das Eröffnungsspiel gegen Schottland sein könnte. Die DFB-Elf ist um Kontrolle bemüht, muss bei den temporeichen Gegenstößen der Rebrov-Truppe aber höllisch aufpassen.

4. Minute: Auf der Gegenseite kontert die Ukraine über Mudryk, dessen Abschluss wird noch abgeblockt. Den Abpraller schnappt sich Tsygankov, verzieht dann aber. Das ging etwas zu einfach.



2. Minute: Deutschland wagt sich das erste Mal in die Offensive, in höchster Not kann der Gast aber klären.