06.06.2026 21:26 Deutschland gegen USA live: Traumtor-Alarm! DFB-Team kassiert Ausgleich

Deutschland gegen USA im Liveticker: Deutschland führt mit 1:0 gegen die USA.

Von Ivan Simovic

Chicago (Illinois/USA) - Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute die Generalprobe vor dem WM-Start auf dem Programm.

TAG24 berichtet im Liveticker, hält Euch vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden. Aktueller Spielstand: USA - Deutschland 1:1 (1:1) Torschütze: Kai Havertz 0:1 (2. Minute), Antonee Robinson 1:1 (37. Minute)

21.26 Uhr: Halbzeit in Chicago

Die ersten 45 Minuten sind vorüber, mit einem 1:1 gehen beide Teams in die Pause. Das DFB-Team legte einen druckvollen Start hin, traf durch Havertz' Blitz-Treffer früh zur Führung. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr ließ die Nagelsmann-Elf nach, wodurch die US-Amerikaner besser ins Spiel fanden, zu Chancen kamen und dank Robinson den traumhaften 1:1-Ausgleich erzielten.

45.+2: Erneut taucht Pulisic gefährlich vor dem DFB-Sechzehner auf, will abschließen, doch Tah passt auf und klärt ins Aus.

45.+1: Drei Minuten packt das Unparteiischen-Gespann hier noch obendrauf.

42. Minute: Pulisic tanzt sich in die Box, vernascht Schlotterbeck mit einer Finte und zieht ab, doch Tah ist zur Stelle und klärt in allerhöchster Not zur Ecke, die nichts einbringt.

40. Minute: Kimmich spielt halbrechts einen Steckpass auf den in die Box laufenden Havertz. Der Arsenal-Star steht allerdings im Abseits, die Fahne geht hoch.

37. Minute: Robinson trifft traumhaft zum Ausgleich

Tor für die USA! Nach der geklärten Ecke von Tah fasst sich Robinson aus der zweiten Reihe ein Herz, zieht volley ab und jagt den Ball unhaltbar ins DFB-Gehäuse. Traumtor-Alarm!

35. Minute: Pavlovic hält aus der Distanz mal drauf, doch US-Keeper Freese hält den Ball problemlos fest.

Deutschlands Felix Nmecha (25, links) kämpft im Luftduell mit Weston McKennie (27) um den Ball. © Christian Charisius/dpa

33. Minute: Nach etwas mehr als einer halben gespielten Stunde ist das Spiel, abgesehen vom Tor und dem vermeintlichen 2:0-Treffer in der Anfangsphase, bisher recht chancenarm.

30. Minute: Musiala zieht in Richtung des gegnerischen Sechzehners, kommt aber nicht durch.

28. Minute: Halbrechts zieht Sane das Tempo an und flitzt in Richtung US-Sechzehner, doch gegen Ream ist Schluss - und die Kugel weg.

27. Minute: McKennie setzt in Höhe der Mittellinie gegen Brown zur Grätsche an, trifft Spieler und Ball. Der Eintracht-Kicker geht kurz am Boden, steht aber wieder und macht weiter.

25. Minute: Weiter geht's, das Spiel läuft wieder.

22. Minute: Der Schiri unterbricht die Partie zur Trinkpause, die Akteure bekommen kurz Zeit zum Durchschnaufen.

20. Minute: Auf der anderen Seite bringt Sane eine Flanke von der rechten Strafraumkante in die Mitte, doch Havertz kommt nicht ran. Schade.

17. Minute: Nach etwas über einer Viertelstunde zeigen sich nun auch die US-Amerikaner offensiver, suchen mit munterem Passspiel den Weg in die deutsche Box, doch die DFB-Abwehr steht sicher.

14. Minute: Auf links versucht Robinson sein Glück im Dribbling gegen Kimmich, doch der DFB-Kapitän hält dagegen und klärt zur Ecke, die keine Gefahr bringt.

12. Minute: Balogun kommt links durch, zieht die Flanke scharf in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer.

9. Minute: US-Akteur Pulisic findet Dest mit einem hohen Ball, hebelt damit das deutsche Pressing aus, doch die DFB-Defensive ist aufmerksam und kann klären.

7. Minute: Das DFB-Team bestimmt von Beginn an das Spiel, die US-Boys verteidigen tief und haben bislang noch keinen richtigen Zugriff.

5. Minute: Kimmich schickt Sane rechts auf die Reise. Der erreicht den Ball hinter der Grundlinie und spielt ihn in die Mitte, wo Havertz zum 2:0 trifft. Allerdings zählt der Treffer nicht, da der Ball zuvor im Aus war.

2. Minute: Perfekter DFB-Start gegen die USA

Tor für Deutschland! Kimmich bringt den Freistoß aus dem Halbfeld in die Box, Havertz stiehlt sich allen davon, steigt hoch und köpft zum 1:0 ein. So einfach kann Fußball sein.

Das DFB-Team bejubelt Havertz' Treffer zum frühen 1:0. © Federico Gambarini/dpa

1. Minute: Anpfiff in Chicago!

Vorhang auf! Das Spiel läuft.

Vor Anpfiff: Nach der US-Nationalhymne wird ein XXL-Feuerwerk gezündet, anschließend fliegen Militärjets über das Stadion. Sachen gibt's.

Vor Anpfiff: Der Anpfiff lässt noch auf sich warten, da der Stadionsprecher die US-Kicker nacheinander lautstark den Zuschauern im Soldier Field präsentiert. Und das dauert.

Vor Anpfiff: Doch bevor das Spiel beginnt, erklingen erst einmal die Nationalhymnen.

Vor Anpfiff: Raus da! Angeführt vom chilenischen Schiedsrichter Piero Maza betreten die Spieler nun das Grün.

Vor Anpfiff: Die Akteure sammeln sich im Tunnel, gleich geht es raus auf den Platz.

20.15 Uhr: Letzter DFB-Test vor dem WM-Auftakt

Es wird ernst. Im Soldier Field in Chicago bestreiten die Deutschen ihr letztes Testspiel gegen Co-Gastgeber USA, ehe es in der darauffolgenden Woche ins XXL-Turnier gegen Curacao geht und damit die Mission fünfter Stern startet.

20.05 Uhr: Bundestrainer Nagelsmann über Karls WM-Aus

Noch vor dem Anpfiff nahm Bundestrainer Nagelsmann sich Zeit für ein RTL-Interview, sprach am Mikro unter anderem über ... ... die WM-Vorfreude: "Schon sehr cool, vom Hotel herzufahren. Es war extrem viel los auf den Straßen. Viele Fans, auch so viele Menschen, auch die amerikanischen Fans haben alle gewunken und sie sind super freundliche Menschen. Wir freuen uns extrem aufs Spiel." ... den Schock-Moment um Karl: "Im Spiel, relativ simplen Abschluss tatsächlich, ist es leider passiert. Ich habe sofort gemerkt, dass es, glaube ich, eher etwas Schlimmeres ist. Er hat kurz gebraucht, dann sind leider die Tränen geflossen. Klar, dann versucht man ihn so gut es geht zu trösten, dann aber erstmal abzuwarten, was auch passiert. Dann kam irgendwann die Bestätigung, dass es schon das Schwierigeres ist und auf jeden Fall das Turnier-Aus bedeutet."

Bitter! Bundestrainer Julian Nagelsmann (38, links) muss bei der WM auf FCB-Youngster Lennart Karl (18) verzichten. © Federico Gambarini/dpa

19.50 Uhr: Fünf Wechsel in der US-Startelf

Bei den USA nimmt Chefcoach Pochettino im Vergleich zum Senegal-Sieg gleich fünf (!) Wechsel in der Startelf vor. Turner ersetzt Freese im Kasten, außerdem starten McKenzie, Berhalter, Reyna und Pepi für Robinson, McKennie, Tillman sowie Balogun.

19.40 Uhr: Julian Nagelsmann wechselt auf zwei Positionen

Die Aufstellungen sind da - und nach dem 4:0-Heimerfolg im Test gegen Finnland am vergangenen Sonntag nimmt Bundestrainer Nagelsmann zwei Änderungen vor. Für den verletzten Karl übernimmt Sane, Havertz springt in der Offensive für den noch angeschlagenen Undav ein.

19.32 Uhr: WM-Aus für Lennart Karl

Wenige Tage vor dem WM-Start hat das DFB-Team mit der Verletzung von Lennart Karl (18) einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen müssen. Der Bayern-Youngster fällt mit einem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel aus, verpasst damit das XXL-Turnier. Als Ersatz für ihn wurde Assan Ouedraogo (20) nominiert. Der Leipziger ist heute jedoch nicht in Chicago, sondern reist direkt ins WM-Basisquartier nach Winston-Salem.

DFB-Akteur Lennart Karl (18) verpasst die WM-Endrunde verletzungsbedingt. © Federico Gambarini/dpa

19.15 Uhr: Wer überträgt das DFB-Match gegen die USA?

Das Testspiel (Anpfiff 20.30 Uhr) der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA läuft im Free-TV. RTL überträgt die Begegnung in Chicago heute live, startete dabei schon um 19.05 Uhr mit der Vorberichterstattung, stellt parallel dazu einen Online-Stream bereit. Wer möchte, kann die Partie aber auch hier im Liveticker verfolgen und verpasst ebenfalls nichts. Wir wünschen viel Spaß.

Für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) steht an diesem Samstagabend das letzte Testspiel vor der WM an. © Christian Charisius/dpa

6. Juni, 19.10 Uhr: DFB-Testspiel gegen WM-Gastgeber USA im Liveticker