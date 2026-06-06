06.06.2026 19:50 Deutschland gegen USA live: Zwei Änderungen! So geht Nagelsmann in die WM-Generalprobe

Deutschland gegen USA im Liveticker: Die Aufstellungen sind da - und nach Heimerfolg gegen Finnland nimmt Bundestrainer Nagelsmann zwei Anpassungen vor.

Von Ivan Simovic

Chicago (Illinois/USA) - Es wird ernst: Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute die Generalprobe vor dem WM-Start auf dem Programm.

Im Soldier Field in Chicago bestreitet die DFB-Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ihr letztes Testspiel gegen Co-Gastgeber USA, ehe es in der darauffolgenden Woche ins XXL-Turnier gegen Curacao geht und damit die Mission fünfter Stern startet. TAG24 berichtet im Liveticker, hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

19.50 Uhr: Fünf Wechsel in der US-Startelf

Bei den USA nimmt Chefcoach Pochettino im Vergleich zum Senegal-Sieg gleich fünf (!) Wechsel in der Startelf vor. Turner ersetzt Freese im Kasten, außerdem starten McKenzie, Berhalter, Reyna und Pepi für Robinson, McKennie, Tillman sowie Balogun.

19.40 Uhr: Julian Nagelsmann wechselt auf zwei Positionen

Die Aufstellungen sind da - und nach dem 4:0-Heimerfolg im Test gegen Finnland am vergangenen Sonntag nimmt Bundestrainer Nagelsmann zwei Änderungen vor. Für den verletzten Karl übernimmt Sane, Havertz springt in der Offensive für den noch angeschlagenen Undav ein.

19.32 Uhr: WM-Aus für Lennart Karl

Wenige Tage vor dem WM-Start hat das DFB-Team mit der Verletzung von Lennart Karl (18) einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen müssen. Der Bayern-Youngster fällt mit einem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel aus, verpasst damit das XXL-Turnier. Als Ersatz für ihn wurde Assan Ouedraogo (20) nominiert. Der Leipziger ist heute jedoch nicht in Chicago, sondern reist direkt ins WM-Basisquartier nach Winston-Salem.

DFB-Akteur Lennart Karl (18) verpasst die WM-Endrunde verletzungsbedingt. © Federico Gambarini/dpa

19.15 Uhr: Wer überträgt das DFB-Match gegen die USA?

Das Testspiel (Anpfiff 20.30 Uhr) der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA läuft im Free-TV. RTL überträgt die Begegnung in Chicago heute live, startete dabei schon um 19.05 Uhr mit der Vorberichterstattung, stellt parallel dazu einen Online-Stream bereit. Wer möchte, kann die Partie aber auch hier im Liveticker verfolgen und verpasst ebenfalls nichts. Wir wünschen viel Spaß.

Für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) steht an diesem Samstagabend das letzte Testspiel vor der WM an. © Christian Charisius/dpa

6. Juni, 19.10 Uhr: DFB-Testspiel gegen WM-Gastgeber USA im Liveticker