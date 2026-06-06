06.06.2026 09:49 WM 2026 live: Verletzter Lennart Karl meldet sich zu Wort: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll"

WM 2026 im Liveticker: Nach seinem verletzungsbedingten Ausscheiden bei der WM 2026 meldet sich Lennart Karl via Instagram zu Wort.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026. Erstmals nehmen 48 Länder teil, die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Das Ziel des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist der WM-Titel, doch bis zu einem möglichen Triumph im Endspiel am 19. Juli in New York ist es ein weiter Weg. Als Titelverteidiger geht Argentinien ins Rennen. Das Team um Superstar Lionel Messi (38) sicherte sich im Winter 2022 in Katar den Pokal. In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Auftaktspiel und während des Turniers.

6. Juni, 9.49 Uhr: Verletzter Lennart Karl meldet sich zu Wort

In einem Instagram-Posting bringt Lennart Karl (18) seine Enttäuschung über die verpasste Weltmeisterschaft zum Ausdruck. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt, bilanziert der 18-Jährige. Mit den Worten: Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute!

Komme stärker zurück, versprochen.💪🏻 Danke für die starken Nachrichten.❤️, wünschte er seinen Team-Kollegen viel Erfolg beim in einer Woche beginnenden Turnier.

Lennart Karl (18) hatte sich auf seine erste WM gefreut, verpasst das Turnier in den Staaten, Kanada und Mexiko aber verletzungsbedingt. © Federico Gambarini/dpa

6. Juni, 8.14 Uhr: Tränen im Teamhotel - Karl-Aus schockt Matthäus und DFB-Chef

Nach dem WM-Aus von Lennart Karl hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) von emotionalen Abschiedsszenen und Tränen im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft berichtet. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) sprach von einem "Schock" angesichts der Nachricht über die schwere Verletzung des 18-Jährigen, der noch am Freitagabend (Ortszeit) aus Chicago abreiste. Der nachnominierte Assan Ouédraogo (20) wird direkt zum WM-Teamquartier nach Winston-Salem kommen.

Nach dem WM-Aus von Lennart Karl berichtete Bernd Neuendorf von einer von Trauer und Emotionen geprägten Atmosphäre im Teamhotel. © Federico Gambarini/dpa

6. Juni, 8.12 Uhr: DFB bestätigt WM-Aus für Karl - Ouédraogo nachnominiert

Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl (18) fällt für die Fußball-Weltmeisterschaft aus Der 18-Jährige hat sich beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem letzten Testspiel am Samstag in Chicago gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie der DFB mitteilte. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert für Offensivspieler Karl den Leipziger Assan Ouédraogo (20) nach.

Der nachnominierte Assan Ouédraogo (20) wird direkt zum WM-Teamquartier nach Winston-Salem kommen. © Christian Charisius/dpa

5. Juni, 20.11 Uhr: Schock im DFB-Camp! Lennart Karl schwer verletzt

Für DFB-Juwel Lennart Karl (18) ist die WM offenbar gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat auf der Pressekonferenz vor der WM-Generalprobe gegen die USA verkündet, dass sich Shootingstar Karl verletzt habe. "Das sah jetzt nicht so gut aus", so die erste Einschätzung des Bundestrainers. Demnach musste der 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Diagnose stünde noch aus. Je nach Schwere der Verletzung solle entschieden werden, ob ein Spieler nachnominiert werden muss.

Bayern-Dribbler Lennart Karl (18) hat sich wohl schwerer verletzt! © Federico Gambarini/dpa

5. Juni, 18.43 Uhr: "Koan Neuer" zur WM-Generalprobe? Torhüter fehlt bei Abschlusstraining

Manuel Neuer ist nach seiner Wadenblessur nicht mit den Torhütern zum Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen die USA auf den Platz gekommen. Angeführt von Oliver Baumann betraten "nur" Alexander Nübel und Jonas Urbig den Rasen im Soldier Field von Chicago. Ein Einsatz Neuers am Samstag (20.30 Uhr/RTL) gegen die USA ist somit absolut unwahrscheinlich. Das Comeback des deutschen Rekordtorwarts verschiebt sich damit mindestens bis zum WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. In Chicago hatte Neuer seit der Ankunft am Dienstag seinen sogenannten "Belastungsaufbau" fortgesetzt. Social-Media-Bilder und DFB-Videos zeigten den Bayern-Torwart bei Schussübungen.

Manuel Neuer (40) fehlte beim Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen die USA. © Tom Weller/dpa

5. Juni, 10.17 Uhr: Robert Andrich wird TV-Experte für die WM

Er wollte eigentlich als Spieler mit zur WM 2026, doch Robert Andrich wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert. Jetzt reist er in anderer Rolle nach Nordamerika: Er steigt bei MagentaTV als Experte und Co-Kommentator ein. Gleich beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika soll der Leverkusener demnach als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss im Einsatz sein. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", sagte Andrich, er habe aber "auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten." Damit stockt MagentaTV sein Expertenteam um einen weiteren prominenten Namen auf, der Mittelfeldmann ergänzt die Riege um Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp.

Robert Andrich spielte in den WM-Planungen von Julian Nagelsmann keine Rolle und fährt stattdessen als Experte zum Turnier. © Marius Becker/dpa

5. Juni, 9.44 Uhr: Shakira tritt bei WM-Eröffnungsfeier auf

Bei der WM-Eröffnungsfeier am 11. Juni vor dem Auftaktspiel wird Shakira auftreten und ihren offiziellen WM-Song Dai Dai gemeinsam mit Co-Sänger Burna Boy erstmals live aufführen. Zuvor waren bereits zahlreiche andere Künstler wie Danny Ocean und J Balvin für die Feier in Mexiko-Stadt angekündigt worden, die eineinhalb Stunden vor Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika beginnen soll. Die kolumbianische Sängerin wird außerdem bei der Halbzeitshow im Finale am 19. Juli auftreten.

Shakira tritt sowohl bei der Eröffnungsfeier als auch bei der Halftime-Show im WM-Finale auf. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

5. Juni, 9.30 Uhr: FIFA will Nationalhymnen-Zeremonie auf den Kopf stellen

Kurz vor dem Turnierstart hat die FIFA verkündet, dass bei den Nationalhymnen vor den WM-Spielen in Zukunft alle Spieler auf dem Platz stehen werden, nicht nur die Startelf. Alle Details zu der neu gestalteten Zeremonie findet Ihr hier: "Vor dem Anpfiff alles anders! FIFA plant irre WM-Änderung bei den Nationalhymnen".

5. Juni, 8 Uhr: Elfenbeinküste schlägt Frankreich bei WM-Generalprobe

Dicke Überraschung bei der WM-Generalprobe: Frankreich verliert seinen WM-Test mit 1:2 (1:0) gegen die Elfenbeinküste! Dabei war der Top-Favorit sogar noch kurz vor der Pause in Führung gegangen, doch der deutsche Gruppengegner schlug in der zweiten Hälfte doppelt zurück. Ausgerechnet Guéla Doué, Bruder von Frankreichs Désiré Doué, netzte zum Ausgleich ein, kurz vor Schluss erzielte dann Amad Diallo das 2:1 und schickte seine Mannschaft damit in einen Siegestaumel. Das DFB-Team ist also gewarnt - die Partie gegen die Elfenbeinküste wird alles andere als ein Selbstläufer.

Jubelstürme bei der Elfenbeinküste: Der deutsche Gruppengegner besiegte Frankreich bei der WM-Generalprobe mit 2:1. © LOIC VENANCE / AFP

4. Juni, 21.46 Uhr: DFB-Mannschaftstraining ohne Manuel Neuer

Die Uhr tickt: Wenige Tage vor dem WM-Start ist eine Rückkehr von Manuel Neuer (40) nach wie vor nicht in Sicht. Der 40-jährige Keeper verpasste auch die geheime Trainingseinheit am Donnerstag in Chicago aufgrund muskulärer Probleme in der linken Wade, befinde sich nach DFB-Angaben weiter nur "individuell im Belastungsaufbau". Ob Neuer bis zur Generalprobe am Samstag gegen die USA rechtzeitig einsatzfähig ist, bleibt offen. Im letzten Testspiel vor dem Turnierbeginn könnte damit wie schon am Sonntag gegen Finnland (4:0) erneut Oliver Baumann (36) zwischen den Pfosten stehen.

Manuel Neuer (40, rechts) nahm am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teil. © Christian Charisius/dpa

4. Juni, 11.47 Uhr: FIFA verbietet Mitbringen von Wasserflaschen für Fans

Bei der Weltmeisterschaft sollen die Temperaturen in den USA, Kanada und Mexiko auf Temperaturen jenseits der 30 Grad steigen. Die FIFA verbietet den Fans jetzt trotzdem, leere Trinkflaschen mit in die Stadien zu nehmen - entgegen einer anderen Ankündigung. Im Verhaltenskodex für die WM-Arenen hat der Weltverband nun aktualisiert: "Um Zweifel auszuschließen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden." Dabei war zuvor kommuniziert worden, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen von bis zu einem Liter mit in die Stadien genommen werden dürfen. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP teilte die FIFA mit, dass die Regeländerung aus Sicherheitsgründen erfolgt sei, es sollten Risiken und Verletzungen für Spieler und Besucher vermieden werden.

Leere Flaschen dürfen die Fans nicht ins Stadion nehmen. © GIUSEPPE CACACE / AFP

3. Juni, 22.15 Uhr: Kai Havertz verrät auf Pressekonferenz interessantes Detail

Nach der ersten Trainingseinheit stellte sich Nachzügler Kai Havertz auf der ersten Pressekonferenz in den USA auch gleich den Fragen der Medien und enthüllte dabei, dass er davon ausgeht, der designierte Elfmeterschütze der Nationalelf zu sein. Zwar habe Bundestrainer Julian Nagelsmann "keine Hierarchie" festgelegt, "aber ich war in den letzten Jahren immer der Elfmeterschütze", erklärte der Ex-Leverkusener, gestand jedoch auch: "Wir haben aber einige Spieler, die gut Elfmeter schießen können." Dass Standardsituationen eine hohe Bedeutung haben, weiß der gebürtige Aachener als Arsenal-Profi ohnehin, die Gunners stellten diese Saison in der Premier League einen neuen Rekord auf. "Große Spiele werden oft durch Standards entschieden. Wenn man gerade keine Lösung hat, kann ein ruhender Ball ausschlaggebend sein. Man sieht, wie viele Start-Stopp-Situationen es im Fußball gibt. Jede Standardsituation ist eine Chance und das wollen wir auch nutzen", so Havertz weiter.

Im Spiel gegen Ghana netzte Kai Havertz vom Punkt ein. © Federico Gambarini/dpa

3. Juni, 19.30 Uhr: Das erste Training der deutschen Nationalelf in den USA steht an

Wenige Stunden nach der Ankunft des DFB-Teams im WM-Quartier stand in Chicago das erste Training auf dem Programm. Nicht mit dabei war allerdings Rückkehrer Manuel Neuer. Nach seiner Verhärtung in der linken Wade befindet sich die neue und alte Nummer eins der Nationalmannschaft "weiter im Belastungsaufbau", wie es in einer Mitteilung des DFB zur nicht-öffentlichen Einheit hieß. Ob der Keeper bei der Generalprobe gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr) zwischen den Pfosten steht, bleibt damit weiter offen. Dafür gehörte Kai Havertz mit zur Trainingsgruppe. Der Offensivmann des FC Arsenal war nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen PSG separat in die Vereinigten Staaten nachgeflogen.

Kai Havertz stieß nach der CL-Enttäuschung im Endspiel am Dienstag zum DFB-Team. © Tom Weller/dpa

3. Juni, 18.01 Uhr: Besonderer Moment für DFB-Held Schweinsteiger

Ein Hauch von Rio in New York: Ganze zwölf Jahre nach dem WM-Erfolg in Brasilien stand Bastian Schweinsteiger (41) der Trophäe erneut gegenüber. Im American Museum of Natural History präsentierte der DFB-Held von 2014 im Rahmen der Trophy Tour gemeinsam mit Bürgermeister Zohran Mamdani (34) den 6,175 Kilogramm schweren Pokal, durfte ihn dabei ein weiteres Mal in die Hände nehmen. "Selbst heute noch bekomme ich Gänsehaut, weil das Erinnerungen weckt, und weißt du, es ist nicht einfach, diesen Pokal zu gewinnen", erklärte Schweinsteiger mit strahlendem Gesicht gegenüber den vor Ort anwesenden Medienvertretern.

Erinnerungen werden wach: Ex-DFB-Star Bastian Schweinsteiger (41) hält den WM-Pokal hoch. © TIMOTHY A. CLARY / AFP

3. Juni, 12.07 Uhr: Lothar Matthäus warnt vor Spannungen im Team

Lothar Matthäus erlebte 1994 bei der WM in den USA selbst, wie wichtig es ist, dass die Mannschaft eine geschlossene Einheit bildet. Im aktuellen DFB-Kader sieht er allerdings Problemstellen. "Es hat mich gewundert, dass Alexander Nübel dabei ist als Nummer drei", schrieb der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft in seiner Kolumne in der SportBild. Der dritte Torhüter sei eigentlich auch dafür da, für Harmonie zu sorgen: "Neuer und Nübel mögen sich aber nicht, das war nach dem DFB-Pokalfinale zu sehen, das weiß man auch schon länger." Auch Julian Nagelsmann wisse, dass die beiden scharfe Konkurrenten seien. Das Problem werde die Mannschaft begleiten, "weil es einfach so ist. Darauf müssen alle aufpassen." Neben dem potenziellen Torwart-Stunk hat Matthäus auch Antonio Rüdiger als möglichen Konfliktherd ausgemacht. "Man muss da Antonio Rüdiger nennen, der mehrmals Dinge gemacht hat, die Schlagzeilen produziert haben, die man nicht braucht und nicht lesen will", schrieb der TV-Experte: "Er muss sich bei der WM absolut im Griff haben."

Manuel Neuer (v.) und Alexander Nübel (h.) sollen nicht die besten Freunde sein. Wirkt sich das negativ auf die Teamchemie aus? © Christian Charisius/dpa

3. Juni, 7.16 Uhr: DFB-Team komplett in Chicago angekommen

Trotz der Verzögerung beim Start landete das DFB-Team sogar ein paar Minuten früher als geplant als am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Chicago. Von dort aus ging es erst einmal zum Teamhotel im Waldorf Astoria, bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team noch zum Abendspaziergang am Lake Michigan bat, um nach dem achtstündigen Flug wieder Bewegung in die Glieder zu bekommen. Am Abend traf dann noch Kai Havertz ein, der am Samstagabend noch das Champions-League-Finale bestritten hatte, deshalb noch zwei Tage Extra-Urlaub von Nagelsmann erhalten hatte und allein aus London in die USA gereist war. Damit ist die Mannschaft zum ersten Mal in der WM-Vorbereitung komplett! Das erste Training absolviert das DFB-Team am Mittwoch um 11 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutsche Zeit), allerdings hinter verschlossenen Türen.

Die Nationalspieler sind in Chicago angekommen. © Christian Charisius/dpa

2. Juni, 21.48 Uhr: WM-Testspiel wegen Ebola abgesagt

Aufgrund des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo wurde das WM-Testspiel der kongolesischen Nationalmannschaft gegen Chile in Spanien abgesagt. Die Partie war eigentlich für den 9. Juni geplant. "Ich habe soeben das Dekret unterzeichnet, mit dem das für den kommenden 9. Juni im städtischen Stadion geplante Spiel zwischen den Nationalmannschaften der Demokratischen Republik Kongo und Chiles nicht genehmigt wird", erklärte Juan Franco, der Bürgermeister von La Linea de la Conception, wo der Test stattfinden sollte. Am 15. Mai war in der Provinz Ituri im Nordosten des afrikanischen Staates das Virus ausgebrochen, die WHO ging zuletzt von fast 1000 Verdachtsfällen aus, korrigierte die Zahl am Dienstag jedoch auf 116 herunter. 321 Infektionen wurden bislang nachgewiesen, 48 Betroffene starben. Eigentlich will die kongolesische Auswahl bald ins Quartier nach Houston reisen, doch Andrew Giuliani, der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, hatte bereits erklärt, dass sich alle Mitglieder zuvor für drei Wochen in einer Blase isolieren müssten. DR Kongo trifft am 17. Juni auf Portugal.

In der Demokratischen Republik Kongo ist das Ebolavirus ausgebrochen. © Glody MURHABAZI / AFP

2. Juni, 20.05 Uhr: Atakan Karazor darf nicht mit zur WM!

Bittere Enttäuschung! Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor (29) steht nicht im endgültigen WM-Kader der türkischen Nationalmannschaft. Den gab Trainer Vincenzo Montella nämlich einen Tag nach dem 4:0-Testsieg gegen Nordmazedonien bekannt, neben dem 29-Jährigen flogen noch drei weitere Profis raus. Mit Salih Özcan (28, BVB), Ozan Kabak (26, Hoffenheim) und Can Uzun (20, Eintracht Frankfurt) durften sich aber auch drei andere Bundesliga-Profis über das WM-Ticket freuen.

Atakan Karazor (29) darf die Türkei nicht bei der anstehenden WM vertreten. © Tom Weller/dpa

2. Juni, 15.27 Uhr: Schweiz muss ohne Breel Embolo in die USA reisen

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft reist wie das deutsche Team am Dienstag in die USA. Doch der Flieger hebt nur mit 25 anstatt der geplanten 26 Spielern ab, denn Breel Embolo (29) muss aufgrund von Behörden-Problemen erst einmal zu Hause bleiben. Wie der Schweizer Verband mitteilte, habe man um 10.30 Uhr die Information erhalten, dass seine elektronische Reisegenehmigung ESTA erneut in die Abklärung gehe, auch wenn sie bis Dienstagmorgen noch bewilligt gewesen sei. Embolo musste also am Zürcher Flughafen zurückbleiben, der Verband stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Man gehe allerdings davon aus, dass der Stürmer zeitnah nachreisen könne, verkündete der SFV. Aus dem Flugzeug postete die Nationalmannschaft schließlich ein Bild der Mannschaft und kommentierte das Foto mit "Ein leerer Platz, aber nicht für lange. Wir sehen uns bald, Breel!"

Breel Embolo (29, v.) muss zunächst zu Hause bleiben. © Tom Weller/dpa

2. Juni, 14.28 Uhr: WM-Abenteuer gestartet! Deutschland-Flieger hebt Richtung Chicago ab

Fast eine Stunde hat sich der eigentlich für 13.35 Uhr geplante Abflug verzögert, doch jetzt geht's los! Wegen der Gewitterwarnung am Frankfurter Flughafen musste Lufthansa-Flug LH434 deutlich länger am Boden bleiben als geplant. Doch um 14.28 Uhr hob der Airbus endlich ab, das Abenteuer WM ist für die deutsche Nationalmannschaft gestartet. Die nächsten neun Stunden verbringt das DFB-Team nun in der Business Class, während in der Economy die normalen Fluggäste sitzen.

Fast eine Stunde länger als geplant musste LH434 am Boden verbringen. © Florian Wiegand/dpa

Auf geht's in Richtung USA! © Florian Wiegand/dpa

2. Juni, 13.50 Uhr: Gruppenfoto auf dem Gangway

Vor Abflug posierte die Nationalmannschaft noch auf dem Gangway für ein Gruppenfoto. Dann allerdings ziehen dunkle Gewitterwolken über dem Frankfurter Flughafen auf, die Abreise ins Abenteuer WM verzögert sich!

Mit kräftigem Medienrummel begab sich die Mannschaft zum Flieger. © Florian Wiegand/dpa

Vor dem rund neunstündigen Flug wurde noch für ein Foto posiert. © Florian Wiegand/dpa

2. Juni, 13.21 Uhr: Trikot-Überraschung am Frankfurter Flughafen

Freudige Überraschung für zahlreiche normale Reisende am Frankfurter Flughafen: Sie stellten fest, dass sie mit der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam nach Chicago fliegen würden! Ein Geschenk gab es auch noch obendrauf. Die Passagiere des Lufthansa-Flugs LH434 erhielten am Gate nämlich jeweils ein Deutschland-Trikot von der Nationalmannschaft, sodass zahlreiche Gäste ihren Flug in Schwarz-Rot-Gold gekleidet antraten. Im Flugzeug selbst ist dann aber kein Kontakt mit der Mannschaft möglich: Der DFB reservierte die Business Class komplett für die Nationalspieler. Um 13.35 Uhr hebt der Airbus A350-900 Richtung USA ab und landet planmäßig um 15.35 Uhr Ortszeit (22.35 Uhr deutscher Zeit).

Zwei Passagierinnen von Lufthansa-Flug LH434 posieren mit ihren neuen Deutschland-Trikots. Sie reisen im selben Flugzeug wie die Nationalmannschaft nach Chicago. © Federico Gambarini/dpa

2. Juni, 12.23 Uhr: Ganz bitterer Rückschlag für Österreich: RB-Star Christoph Baumgartner fällt aus

Ganz bitterer Rückschlag für die österreichische Nationalmannschaft: Christoph Baumgartner (26) von RB Leipzig kann nicht mit zur WM fahren. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Die hatte er sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien am gestrigen Montag (1:0) zugezogen. "Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", erklärte Teamchef Ralf Rangnick (67) auf der Homepage des ÖFB. Mit Baumgartner verliert Österreich einen Schlüsselspieler, der nicht nur eine starke Saison in der Bundesliga mit RB Leipzig gespielt hat, sondern auch immer wieder in der Auswahl glänzte. Wer für ihm nachnominiert wird, steht noch nicht fest.

Mit Christoph Baumgartner (26, l.) fällt für Österreich eine ganz wichtige Stütze im Team weg. © Heinz-Peter Bader/AP/dpa

2. Juni, 12 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft fliegt heute zur WM 2026

Heute bricht die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auf. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) fliegt um 13.56 Uhr mit einem A350 von Frankfurt am Main aus mit einem Linienflug der Lufthansa nach Chicago. Dort wird die Mannschaft erst einmal im Waldorf-Astoria-Hotel wohnen, da am Samstag (20.30 Uhr) noch der finale WM-Test gegen Gastgeber USA auf dem Programm steht. Das richtige WM-Quartier bezieht Deutschland dann in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.

Das deutsche Team bricht heute in die USA auf. © Federico Gambarini/dpa

2. Juni, 11.50 Uhr: Liveticker zur Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada