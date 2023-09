DFB-Blamage gegen Japan: War's das für den Bundestrainer?

Doch schon nach elf Minuten wurde der Matchplan über den Haufen geworfen: Yukinari Sugawara flankte von rechts vor den ersten Pfosten, Junya Ito war vor Antonio Rüdiger am Ball und spitzelte den Ball an Marc-André ter Stegen vorbei - Rüdiger fälschte noch leicht ab und ließ seinem Keeper so keine Chance.

Leroy Sané war nicht nur wegen seines Tors der beste Mann auf dem Platz, doch alleine konnte auch er nichts reißen. © Julian Stratenschulte/dpa

Trotz der wenig zufriedenstellenden Leistung schickte Flick sein Team unverändert wieder auf den Platz - und das merkte man. Zwar hatte Deutschland weiterhin ein Übergewicht im Mittelfeld und fast 70 Prozent Ballbesitz, zu zwingenden Chancen kam die DFB-Elf aber nicht, stattdessen bekamen die Zuschauer in Wolfsburg lange Ballstafetten ohne weiterführende Ideen zu sehen.

Dafür setzte Japan immer wieder gefährliche Nadelstiche, doch das Außennetz (48.) und ter Stegen (54., 70.) hielten Deutschland zumindest im Spiel.

In den letzten 15 Minuten näherte sich die deutsche Auswahl zumindest ab und zu dem japanischen Tor, doch den Schlusspunkt setzte Japan: Mit einem Doppelschlag in der 90. und der zweiten Nachspielminute schraubten die Samurai Blue den Spielstand sogar noch auf 4:1 hoch.

Und so verlor Deutschland auch das dritte Spiel in Folge, konnte seit dem Vorrunden-Aus in Katar nur eine einzige Partie für sich entscheiden - ein Ende der Misere ist nicht in Sicht.

Wie die deutsche Nationalmannschaft in dieser Form am kommenden Dienstag gegen Frankreich bestehen, geschweige denn bei der Heim-EM im kommenden Sommer um den Titel mitkämpfen will, dürfte keinem der Verantwortlichen so richtig klar sein - insbesondere, wenn dies bereits das Team ist, mit dem der Bundestrainer als Stammmannschaft plant.