DFB-Kader ist offiziell! Nagelsmann mit einer Überraschung auf der Torwart-Position

Frankfurt am Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) hat bei der Nominierung seines Nationalmannschafts -Kaders für die bevorstehenden Spiele in der Nations League eine Überraschung aus dem Hut gezaubert.

Tim Kleindienst (29) steht das erste Mal im Aufgebot des DFB. © David Inderlied/dpa

Wie bereits im Vorfeld durchgesickert, steht auch Gladbachs Stürmer Tim Kleindienst im Kader. Für den 29-Jährigen ist es die erste Berufung ins DFB-Aufgebot.

Der Stürmer ist der Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug (31). Der Angreifer von West Ham United plagt sich mit Achillessehnen-Problemen herum.

"Tim Kleindienst hat in Heidenheim über ein Jahr hinweg gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt, auch bei seinem neuen Verein Borussia Mönchengladbach ist er gut eingeschlagen. Unter anderem ist er defensiv sehr verlässlich. Er hat es sich verdient. Die Verletzung von Niclas Füllkrug ist eine gute Gelegenheit, Tim zu testen, er kann sich jetzt beweisen", sagt der Bundestrainer zu seiner Entscheidung.

Mit Serge Gnabry (29) und Antonio Rüdiger (31) gibt es zwei Rückkehrer für die Spiele am 11. Oktober in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina und am 14. Oktober in München gegen die Niederlande.

Vor allem Gnabry profitiert dabei wohl vom hervorragenden Saisonstart mit dem FC Bayern München. Der Offensivmann wurde rund ein Jahr lang nicht von Nagelsmann berücksichtigt.

Dafür müssen dieses Mal die beiden BVB-Stars Emre Can (30) und Maximilian Beier (21) daheim bleiben. Sie wurden nicht nominiert.