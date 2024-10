Vom Dorfklub in die DFB-Elf? Nagelsmann nominiert ihn offenbar als Füllkrug-Ersatz

Frankfurt am Main - Vom einstigen Dorfklub in die Nationalmannschaft ? Bundesliga -Profi Tim Kleindienst (29) steht vor einem nächsten sensationellen Karriere-Schritt. Denn offenbar zaubert Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) den Stürmer als Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug (31, Achillessehnen-Probleme) aus dem Hut.

Tim Kleindienst (29) steht offenbar vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft. © David Inderlied/dpa

Kleindienst spielte jahrelang für den mit Dorfcharme versehenen 1. FC Heidenheim, der mittlerweile - auch dank Kleindienst - sogar international in der UEFA Conference League spielt.

Im Sommer flossen bei den Fans nicht nur Tränen, sondern auch ein wenig böses Blut, als Kleindienst nach acht Jahren an der Brenz seinen Abschied verkündete. Seit dieser Saison geht er für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd, hat bislang in fünf Ligaspielen zweimal getroffen.

An diesem Donnerstag soll Nagelsmann die Katze vor den Duellen in der Nations League aus dem Sack lassen. Dann gibt der Auswahl-Coach seinen Kader für die Partien gegen Bosnien-Herzegowina am 11. Oktober in Zenica und die Niederlande am 14. Oktober in München bekannt.

Eines Berichts der Bild zufolge schafft es der 1,94 Meter große Mann in den Kader und ist damit der elfte Debütant in der Ära Nagelsmann.

Es wäre eine Krönung der Karriere von Tim Kleindienst, die in seinem Geburtsort Jüteborg in Brandenburg und fußballerisch bei Energie Cottbus in der Lausitz startete.