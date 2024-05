Hat er Flick zu sich geputscht? DFB-Star weist Meuterei-Vorwurf zurück!

Marc-André ter Stegen (32) weist einen spanischen Medienbericht entschieden zurück. © JAVIER SORIANO / AFP

"Die von 'Barça Reservat' veröffentlichte Geschichte greift meine persönlichen Werte direkt an und ich werde nicht dulden, dass jemand meinen Namen benutzt, um auf der Grundlage falscher Informationen schlechte Stimmung zu verbreiten", schrieb der 32-Jährige auf dem Kurznachrichtendienst X.

Zuvor hatte der katalanische Radiosender Catalunya Ràdio im Podcast "Barça Reservat" behauptet, dass der ehemalige Gladbacher seinen Noch-Coach Xavi bei einem angeblichen Treffen mit Barça-Präsident Joan Laporta (61) und Sportdirektor Deco (46) angeschwärzt habe.

Demnach soll die Mannschaft der "Blaugrana" gar nicht davon begeistert sein, dass der Weltmeister von 2010 nach Niederlagen gern öffentlich mit dem Finger auf seine Spieler zeigt, anstatt sich schützend vor sein Team zu stellen.

Am Freitag gab der Spitzenklub das Ende der Zusammenarbeit nach der in Spanien noch laufenden Saison offiziell in einer Mitteilung bekannt, zeitgleich verdichteten sich die Meldungen über ein Engagement von Flick auf der Iberischen Halbinsel. Am Montag soll der 59-Jährige vorgestellt werden.