DFB-Stars verdauen bittere Türkei-Pleite mit Döner in Berlin!

Stars wie Ilkay Gündogan (33, r.)und Julian Brandt (27) ließen es sich am Sonntag im Hisar schmecken. © Robert Michael/dpa, Instagram/berlinburada

Selbst Thomas Müller (34) gab zu, dass das Auspfeifen die Nationalmannschaft gewurmt habe. Schwer im Magen lag die bittere 2:3-Pleite offenbar aber nicht. Am Sonntag ließen es sich einige DFB-Stars richtig schmecken: mit Döner!

Per Mannschaftsbus ging es vom Teamhotel am Potsdamer Platz nach Schöneberg zum Restaurant Hisar an der Yorkstraße. Ein bei Berlinern beliebter Döner.

Mit dabei: die halbe Mannschaft. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie die DFB-Stars Leroy Sané (27), Jonas Hofmann (31), Niclas Füllkrug (30) oder Ilkay Gündogan (33) den Laden betreten. Bayern-Star Sané begrüßte den Wirt gar per Handschlag.

Auch die DFB-Neulinge Grischa Prömel (28), der als Ex-Unioner die Qualität der Berliner Döner noch bestens kennt und Marvin Ducksch (29) ließen sich den Mannschaftsabend nicht entgehen.